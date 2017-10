Valener annonce le résultat de l'avis de conversion de ses actions privilégiées à taux rajustable et à dividende cumulatif, série A

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 oct. 2017) -

Valener Inc. (« Valener ») (TSX:VNR)(TSX:VNR.PR.A) a annoncé aujourd'hui qu'en tenant compte de tous les avis de conversion des porteurs des actions privilégiées à taux rajustable et à dividende cumulatif, série A (les « actions de série A ») en circulation reçus en date du 29 septembre 2017, soit la date limite pour convertir des actions de série A en actions privilégiées à taux variable et à dividende cumulatif, série B (les « actions de série B »), le nombre d'actions de série A remises aux fins de conversion est inférieur au seuil de 1 000 000 fixé pour donner effet à la conversion. Par conséquent, aucune des actions de série A de Valener ne sera convertie en actions de série B en date du 15 octobre 2017.

Valener est une société ouverte détenue à 100 % par le public investisseur. Elle est le véhicule d'investissement pour le public dans Gaz Métro. Par l'entremise de son investissement dans Gaz Métro, Valener offre à ses actionnaires un placement solide dans un portefeuille énergétique diversifié et en grande partie réglementé, au Québec et au Vermont. En tant que partenaire stratégique, Valener, d'une part participe à la croissance de Gaz Métro, et d'autre part investit conjointement avec cette dernière dans la production d'énergie éolienne au Québec. Valener privilégie des sources et des utilisations d'énergie innovantes, propres, concurrentielles et rentables. Les actions ordinaires et privilégiées de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR » dans le cas des actions ordinaires et sous le symbole « VNR.PR.A » dans le cas des actions privilégiées de série A. www.valener.com.