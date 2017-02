Valener déclare ses dividendes trimestriels

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 fév. 2017) - Valener Inc. (« Valener ») (TSX:VNR)(TSX:VNR.PR.A) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action ordinaire payable le 17 avril 2017 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 31 mars 2017.

Le conseil d'administration a également déclaré un dividende trimestriel de 0,271875 $ par action privilégiée de série A payable le 17 avril 2017 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 7 avril 2017.

Les deux dividendes sont désignés comme dividendes déterminés aux fins des règles fiscales canadiennes.

Régime de réinvestissement des dividendes

Valener offre un régime de réinvestissement des dividendes (le « régime ») aux termes duquel les actionnaires ordinaires admissibles peuvent demander que les dividendes en espèces versés sur leurs actions ordinaires soient automatiquement réinvestis, sans frais de courtage ni de frais d'administration, en actions ordinaires supplémentaires de Valener à un escompte de 2 % par rapport au cours moyen pondéré pour la période de cinq jours de bourse précédant immédiatement la date de versement du dividende, tel qu'approuvé par le conseil d'administration pour le dividende payable le 17 avril 2017.

Les détails du régime et le processus d'adhésion sont disponibles dans la section « Investisseurs » du site Internet de Valener sous « Actions et dividendes ».

Valener en bref

Valener est une société ouverte détenue à 100 % par le public investisseur. Elle est le véhicule d'investissement pour le public dans Gaz Métro. Par l'entremise de son investissement dans Gaz Métro, Valener offre à ses actionnaires un placement solide dans un portefeuille énergétique diversifié et en grande partie réglementé, au Québec et au Vermont. En tant que partenaire stratégique, Valener, d'une part participe à la croissance de Gaz Métro, et d'autre part investit conjointement avec cette dernière dans la production d'énergie éolienne au Québec. Valener privilégie des sources et des utilisations d'énergie innovantes, propres, concurrentielles et rentables. Les actions ordinaires et privilégiées de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR » dans le cas des actions ordinaires et sous le symbole « VNR.PR.A » dans le cas des actions privilégiées de série A.

