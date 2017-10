Valener et Gaz Métro tiendront une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 oct. 2017) - Valener Inc. (« Valener ») (TSX:VNR)(TSX:VNR.PR.A) et la Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») prévoient dévoiler leurs résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2017 le vendredi 24 novembre 2017 vers 8 h (heure de l'Est).

Un appel conférence aura lieu à 13 h (heure de l'Est) afin de discuter de ces résultats et sera ouvert au public.

Numéro de téléphone : 647 788-4922 ou sans frais au 877 223-4471 Webdiffusion : accessible sous « Événements et présentations » dans la section « Investisseurs » du site internet de Valener Rediffusion : Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible durant une période de 30 jours en composant le 416 621-4642 ou sans frais au 800 585-8367 (code d'accès : 86567846). La webdiffusion sera disponible au cours des 365 jours suivant l'appel à partir de l'adresse internet susmentionnée.

Valener en bref

Valener est une société ouverte détenue à 100 % par le public investisseur. Elle est le véhicule d'investissement pour le public dans Gaz Métro. Par l'entremise de son investissement dans Gaz Métro, Valener offre à ses actionnaires un placement solide dans un portefeuille énergétique diversifié et en grande partie réglementé, au Québec et au Vermont. En tant que partenaire stratégique, Valener, d'une part participe à la croissance de Gaz Métro, et d'autre part investit conjointement avec cette dernière dans la production d'énergie éolienne au Québec. Valener privilégie des sources et des utilisations d'énergie innovantes, propres, concurrentielles et rentables. Les actions ordinaires et privilégiées de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR » dans le cas des actions ordinaires et sous le symbole « VNR.PR.A » dans le cas des actions privilégiées de série A. www.valener.com

Gaz Métro en bref

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Gaz Métro est un important distributeur d'énergie. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, elle y exploite un réseau de conduites souterraines de plus de 10 000 km qui dessert plus de 300 municipalités et rejoint plus de 205 000 clients. Gaz Métro est aussi présente au Vermont où elle dessert plus de 315 000 clients. Elle y est active sur le marché de la production d'électricité et sur celui de la distribution d'électricité et de gaz naturel. Gaz Métro s'implique dans le développement et l'exploitation de projets énergétiques porteurs et novateurs tels que le gaz naturel comme carburant et le gaz naturel liquéfié en remplacement d'énergies plus émissives, la production d'énergie éolienne et solaire, et la valorisation du biométhane. Gaz Métro est un joueur clé du secteur énergétique qui prend les devants pour répondre aux besoins de ses clients, des régions et municipalités, des organismes communautaires et des collectivités, en plus de répondre aux attentes de ses associés (GMi et Valener) et de ses employés. www.gazmetro.com

