Velan inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre 2017/18

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 juillet 2017) - Velan Inc. (TSX:VLN) (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 31 mai 2017.

Faits saillants

Chiffre d'affaires de 71,1 millions de dollars américains pour le trimestre

Perte nette 1 de 4,3 million de dollars américains pour le trimestre

Initiative d'amélioration globale dans le but de réduire les coûts annuels de 20 millions de dollars américains d'ici 2020

Nouvelles affaires de 72,2 millions de dollars américains pour le trimestre

Carnet de commandes de 456,6 millions de dollars américains à la fin du trimestre, dont 168,1 millions de dollars américains de commandes devant être livrées après les 12 prochains mois

Montant net de la trésorerie2 de 61,6 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Périodes de trois mois closes le 31 mai (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 2017 2016 Chiffre d'affaires 71,1 $ 77,4 $ Marge brute 13,5 18,7 Marge brute % 19,0 % 24,1 % Résultat net (Perte nette) attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de votre multiple (4,3 ) 0,5 Résultat net (Perte nette)1 par action - de base et dilué (0,20 ) 0,02

Premier trimestre de 2018 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au premier trimestre de 2017) :

La perte nette 1 s'est chiffrée à 4,3 millions de dollars, ou 0,20 $ par action, comparativement à un résultat net 1 de 0,5 millions de dollars, ou 0,02 $ par action pour l'exercice précédent. L'augmentation de 4,8 millions de dollars de la perte nette 1 est principalement attribuable à un recul du volume des ventes, un pourcentage de marge brute plus faible et une augmentation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante dont la Société fait l'objet.





En réponse aux résultats décevants et à l'état actuel de l'environnement commercial, la Société a accéléré l'évaluation de son empreinte de fabrication mondiale, de sa chaîne d'approvisionnement et de sa structure de coûts selon son plan stratégique Vélocité 2020. Par conséquent, la Société a entamé une initiative mondiale de réduction des coûts et d'amélioration d'efficacité dans le but de diminuer les coûts annuels de sa chaîne d'approvisionnement, de sa fabrication et de ses frais généraux d'environ 20 millions de dollars d'ici la fin de l'exercice se terminant le 29 février 2020.





Le chiffre d'affaires a atteint 71,4 millions de dollars, en baisse de 6,3 millions de dollars, ou 8,1 %, par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaire a été affecté négativement par un manque de commandes livrables dans le carnet de commandes de la Société, particulièrement au niveau des opérations nord-américaines, et des délais de livraisons sur certaines commandes de projets d'envergures dus à des problèmes liés à des clients, à des problèmes au sein de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'à des problèmes opérationnels internes. Le chiffre d'affaires a également été affecté négativement par une baisse des livraisons d'appareils de robinetteries d'usage courant non projet en raison de la concurrence féroce et de la faiblesse continue du secteur du pétrole et du gaz, ce qui a permis à la Société de réaliser d'avantage l'importance de cibler des segments de marché discrets où son savoir-faire en ingénierie et ses capacités de conception agiles peuvent-être un effet de levier pour la croissance future.





Les nouvelles affaires ont atteint 72,2 millions de dollars, une diminution de 37,8 millions de dollars, ou 34,4 %, par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable à un nombre plus faible de nouvelles affaires dans le cadre de projets qui ont été pris en charge par les opérations françaises et italiennes de la Société, qui avaient tous deux enregistré d'importantes commandes de projets d'envergures au cours de l'exercice précédent.





La Société a terminé la période avec un carnet de commande de 456,6 millions de dollars, une augmentation de 18,4 millions de dollars, ou 4,2% depuis le début de l'exercice courant. Les nouvelles affaires ont été légèrement supérieures aux livraisons au cours du trimestre, cependant l'augmentation du carnet de commandes est principalement attribuable au renforcement du taux au comptant de l'euro par rapport au dollar américain au cours du trimestre.





Le pourcentage de la marge brute s'est déprécie de 510 points de pourcentage passant de 24,1 % à 19,0 %. La diminution du pourcentage de la marge brute est principalement attribuable à un recul du volume des ventes et a une plus faible proportion de ventes de produits à marge élevée, tel que les pièces de rechanges.





Les frais d'administration ont totalisé 19,1 millions de dollars, une augmentation de 0,3 million de dollars, ou 1,6 %. Cette augmentation est due à une augmentation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante dont la Société fait l'objet, partiellement compensé par une diminution des commissions. La fluctuation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante pour la période est due d'avantage à l'échelonnement des paiements de règlement dans les deux périodes plutôt que des changements dans les tendances à long terme.





À la fin de la période, la Société chiffrait un montant net de la trésorerie 2 de 61,6 millions de dollars, une baisse de 10,9 millions de dollars ou 15,0 % depuis le début de l'exercice courant. Cette diminution est principalement attribuable à des mouvements défavorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, particulièrement une augmentation des stocks et des créances d'exploitation, partiellement compensé par une augmentation des acomptes de clients.





Incidences de change :



Compte tenu des taux de change moyens, l'euro s'est déprécié de 3,9 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que les profits nets des filiales européennes de la Société ont représenté une somme moins élevée après leur conversion en dollars américains pour la période courante.



Compte tenu des taux de change moyens, le dollar canadien s'est déprécié de 3,6 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que les charges de la Société libellées en dollars canadiens ont représenté une somme moins élevée après leur conversion en dollars américains pour la période courante.



L'incidence nette des fluctuations de changes ci-dessus n'a pas été significative sur le résultat net 1 de la Société.



« Ce trimestre a été très difficile au niveau du chiffre d'affaires et des nouvelles affaires, principalement pour nos opérations nord-américaines, et la perte pour le trimestre s'est avéré une déception», a déclaré John Ball, directeur financier de Velan Inc. « Alors que certaines de nos opérations à l'étranger continue de bien performer, leurs résultats n'ont pas été suffisant pour contrer les faibles ventes en Amérique du Nord. Cependant, ceci souligne la nécessité de continuer à générer des gains d'efficacité opérationnels dans toutes les sphères de nos opérations. »

Yves Leduc, président et chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Nous répondons aux conditions de marché difficiles avec un plan triennal ambitieux visant à réduire les coûts annuels de 20 millions de dollars, que nous allons investir dans l'amélioration de notre compétitivité, et, en même temps, à investir dans la croissance de notre part de marché dans certains marchés cibles à haute marge qui demeure sous-développés. Dans la poursuite de ces priorités, la Société a l'intention d'accélérer la transformation initiée dans le cadre de notre plan stratégique Vélocité 2020, en créant une organisation plus agile, offrant une plus grande valeur à ses clients grâce à des produits supérieurs et des solutions sur mesure et un développement disciplinaire de marché. »

Dividende

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,10 $ CA par action, payable le 29 septembre 2017 à tous les actionnaires inscrits le 15 septembre 2017.

Conférence téléphonique

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 331,8 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie plus de 1 800 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Mesures hors IFRS

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des Normes internationales d'information financière (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. En outre, elles fournissent aux lecteurs des états financiers consolidés de la Société avec une meilleure compréhension de ses résultats et sa situation financière, et offrent plus de transparence et clarté en ce qui concerne les résultats d'exploitation de ses activités principales.

Le terme « montant net de la trésorerie » est défini comme la trésorerie et des équivalents de trésorerie, plus les placements à court terme, moins la dette bancaire, les emprunts bancaires à court terme et la partie à court terme des emprunts bancaires à long terme. Se reporter à la rubrique « Rapprochements et les mesures hors IFRS » dans le rapport de gestion de la Société, inclus dans son rapport intermédiaire pour le trimestre clos le 31 mai 2017, pour un calcul détaillé de cette mesure.

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net ou la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple. 2 Mesure hors IFRS - Voir l'explication ci-haut.

Velan Inc. États consolidés de la situation financière intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Au 31 mai Au 28 février 2017 2017 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 87 360 84 019 Placements à court terme 1 498 974 Créances d'exploitation 130 812 125 512 Impôt sur le résultat à recouvrer 9 787 7 145 Stocks 181 761 173 089 Acomptes et charges payées d'avance 3 766 3 391 Actifs dérivés 284 1 202 415 268 395 332 Actifs non courants Immobilisations corporelles 91 815 91 535 Immobilisations incorporelles et goodwill 19 757 19 023 Impôt sur le résultat différé 13 292 12 951 Autres actifs 403 456 125 267 123 965 Total des actifs 540 535 519 297 Passifs Passifs courants Dette bancaire 22 740 7 792 Emprunts bancaires à court terme 1 395 1 650 Dettes d'exploitation et charges à payer 58 475 60 641 Impôt sur le résultat à payer 591 946 Dividendes à payer 1 608 1 631 Acomptes de clients 49 631 43 953 Provisions 10 860 10 600 Provision pour garanties d'exécution 28 549 26 943 Passifs dérivés 1 859 799 Partie à court terme de la dette à long terme 7 410 7 115 183 118 162 070 Passifs non courants Dette à long terme 15 136 15 318 Impôt sur le résultat différé 2 863 2 784 Autres passifs 7 453 7 214 25 452 25 316 Total des passifs 208 570 187 386 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Capital social 73 557 73 584 Surplus d'apport 6 026 6 017 Résultats non distribués 275 424 281 343 Cumul des autres éléments du résultat global (29 320 ) (35 550 ) 325 687 325 394 Participation ne donnant pas le contrôle 6 278 6 517 Total des capitaux propres 331 965 331 911 Total des passifs et des capitaux propres 540 535 519 297

Velan Inc. États consolidés du résultat net intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes le 31 mai 2017 2016 $ $ Chiffre d'affaires 71 087 77 409 Coût des ventes 57 596 58 744 Marge brute 13 491 18 665 Frais d'administration 19 139 18 766 Autres charges (produits) 296 (107 ) Résultat opérationnel (5 944 ) 6 Produits financiers 128 265 Charges financières 152 125 Produits financiers (Charges financières), montant net (24 ) 140 Résultat avant impôt (5 968 ) 146 Impôt sur le résultat (1 382 ) (428 ) Résultat net de la période (4 586 ) 574 Résultat net attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (4 304 ) 528 Participation ne donnant pas le contrôle (282 ) 46 (4 586 ) 574 Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multipl De base (0,20 ) 0,02 Dilué (0,20 ) 0,02 Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne et action à droit de 0,07 0,08 vote multiple (0,10 $ CA ) (0,10 $ CA ) Nombre moyen pondéré total d'actions à droit de vote subalterne et d'actionà droit de vote multiple De base 21 665 337 21 737 135 Dilué 21 671 213 21 743 540

Velan Inc. États consolidés du résultat global intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes le 31 mai 2017 2016 $ $ Résultat global Résultat net de la période (4 586 ) 574 Autres éléments du résultat global Ajustement au titre des différences de conversion liées à des établissements étrangers dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie de présentation (dollar américain) 6 273 3 117 Résultat global 1 687 3 691 Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 1 926 3 452 Participation ne donnant pas le contrôle (239 ) 239 1 687 3 691

Velan Inc. États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple

Nombre

d'actions



Capital

social





Suplus

d'apport

Cumul des autres éléments du résultat global

Résultats non distribués



Total Participation ne donnant pas le contrôle

Total des capitaux propres

Solde au 28 février 2017 21 667 235 73 584 6 017 (35 550 ) 281 343 325 394 6 517 331 911 Resultat net de la période - - - - (4 304 ) (4 304 ) (282 ) (4 586 ) Autres éléments du résultat global - - - 6 230 - 6 230 43 6 273 21 667 235 73 584 6 017 (29 320 ) 277 039 327 320 6 278 333 598 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 9 - - 9 - 9 Rachat d'actions (2 500 ) (27 ) - - (7 ) (34 ) - (34 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (1 163 ) (1 163 ) - (1 163 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (445 ) (445 ) - (445 ) Solde au 31 mai 2017 21 664 735 73 557 6 026 (29 320 ) 275 424 325 687 6 278 331 965 Solde au 29 février 2016 21 737 135 74 345 5 941 (33 089 ) 280 380 327 577 5 542 333 119 Resultat net de la période - - - - 528 528 46 574 Autres éléments du résultat global - - - 2 924 - 2 924 193 3 117 21 737 135 74 345 5 941 (30 165 ) 280 908 331 029 5 781 336 810 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 19 - - 19 - 19 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (1 174 ) (1 174 ) - (1 174 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (484 ) (484 ) - (484 ) Solde au 31 mai 2016 21 737 135 74 345 5 960 (30 165 ) 279 250 329 390 5 781 335 171