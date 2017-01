Velan inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2016/17

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 jan. 2017) - Velan Inc. (TSE:VLN) (la « Société »), l'un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 novembre 2016.

Faits saillants

Chiffre d'affaires de 80,4 millions de dollars américains pour le trimestre

Résultat net 1 de 1,5 million de dollars américains pour le trimestre

Carnet de commandes de 416,1 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Nouvelles affaires de 134,9 millions de dollars américains pour le trimestre

Montant net de la trésorerie2 de 72,5 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Période de trois mois Période de neuf mois close le 30 novembre close le 30 novembre (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 2016 2015 2016 2015 Chiffre d'affaires 80,4 $ 104,0 $ 228,9 $ 318,7 $ Marge brute 21,7 26,0 59,6 76,2 Marge brute % 27,0 % 25,0 % 26,0 % 23,9 % Résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de votre multiple 1,5 3,6 4,0 11,5 Résultat net1 par action - de base et dilué 0,07 0,16 0,19 0,52

Troisième trimestre de 2017 (à moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au troisième trimestre de 2016) :

Le résultat net 1 s'est chiffré à 1,5 millions de dollars, ou 0,07 $ par action, comparativement à 3,6 millions de dollars, ou 0,16 $ par action, pour l'exercice précédent. Le résultat net ajusté 2 , qui exclut du résultat net 1 l'incidence après impôts des coûts de restructuration engagés au cours du trimestre de l'exercice précédent, s'est chiffré à 1,5 millions de dollars, ou 0,07 $ par action, comparativement à 5,2 millions de dollars, ou 0,23 $ par action, à l'exercice précédent. La diminution de 3,7 millions de dollars du résultat net ajusté 2 est principalement attribuable à un recul du volume des ventes et a une augmentation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante dont la Société fait l'objet, partiellement compensée par des améliorations au niveau de la marge brute et des gains de change sur la valeur de marché de certains contrats de change à terme.





Le chiffre d'affaires a atteint 80,4 millions de dollars, en baisse de 23,6 millions de dollars, ou 22,7 %, par rapport à l'exercice précédent. Les ventes ont été affectées négativement par la diminution des nouvelles affaires lors de l'exercice précédent et par des délais de livraisons sur certaines commandes de projets d'envergures dus à des problèmes liés à des clients, à des problèmes au sein de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'à des problèmes opérationnels internes.





Le pourcentage de la marge brute s'est apprécié de 200 points de pourcentage, passant de 25,0 % à 27,0 %. Malgré le recul du volume des ventes, l'augmentation du pourcentage de la marge brute est principalement attribuable à une plus grande proportion de ventes de produits à marge plus élevée, des épargnes sur le coût des matériaux et par la réduction des coûts de la main-d'œuvre résultant des initiatives de restructuration prises au cours de l'exercice précédent.





Neuf premiers mois de l'exercice 2017 (à moins d'indication contraire, toutes les comparaisons sont établies par rapport au neuf premiers mois de l'exercice 2016) :

Le résultat net 1 s'est chiffré à 4,0 millions de dollars, ou 0,19 $ par action, comparativement à 11,5 millions de dollars, ou 0,52 $ par action, pour l'exercice précédent. Le résultat net ajusté 2 , qui exclut du résultat net 1 l'incidence après impôts des coûts de restructuration engagés au cours de l'exercice précédent, s'est chiffré à 4,0 millions de dollars, ou 0,19 $ par action, comparativement à 13,1 millions de dollars, ou 0,59 $ par action, à l'exercice précédent. La diminution de 9,1 millions de dollars du résultat net ajusté 2 est principalement attribuable à un recul du volume des ventes partiellement compensée par des améliorations au niveau de la marge brute et une diminution des frais d'administration.





Le chiffre d'affaires a atteint 228,9 millions de dollars, en baisse de 89,8 millions de dollars, ou 28,2 %, par rapport à l'exercice précédent. Les ventes ont été affectées négativement par la diminution des nouvelles affaires lors de l'exercice précédent particulièrement au niveau des opérations italiennes et nord- américaines de la Société. Des délais de livraisons sur certaines commandes de projets dus à des problèmes liés à des clients, à des problèmes au sein de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'à des problèmes opérationnels internes ont également affecté négativement le chiffre d'affaires de la période courante.





Puisque les nouvelles affaires ont surpassé les ventes au cours de la période, la Société a terminé la période avec un carnet de commandes de 416,1 millions de dollars, soit une augmentation de 84,9 millions de dollars, ou 25,6 %, depuis le début de l'exercice courant. L'augmentation du carnet de commandes a été atteinte malgré l'affaiblissement du taux comptant de l'euro par rapport au dollar américain qui a eu lieu au cours de la période courante.





Le pourcentage de la marge brute s'est apprécié de 210 points de pourcentage, passant de 23,9 % à 26,0 %. Malgré le recul du volume des ventes, l'augmentation du pourcentage de la marge brute est principalement attribuable à une plus grande proportion de ventes de produits à marge plus élevée, des épargnes sur le coût des matériaux et par la réduction des coûts de la main-d'œuvre résultant des initiatives de restructuration prises au cours de l'exercice précédent.





Les frais d'administration ont totalisé 56,9 millions de dollars, en baisse de 0,7 million de dollars, ou 1,2 %. Cette diminution a été atteinte malgré une augmentation de 2,2 millions de dollars des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante dont la Société fait l'objet. La fluctuation des coûts liés aux poursuites relatives à l'amiante pour la période est due d'avantage à l'échelonnement des paiements de règlement dans les deux périodes plutôt que des changements dans les tendances à long terme.





À la fin de la période, la Société chiffrait un montant net de la trésorerie 2 de 72,5 millions de dollars, une baisse de 9,5 millions de dollars ou 11,6 % depuis le début de l'exercice courant. Cette diminution est principalement attribuable à des remboursements de la dette à long terme et à des distributions aux actionnaires par voie de dividendes et de rachats d'actions.





Compte tenu des taux de change moyens, l'euro s'est apprécié de 1,0 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que les profits nets des filiales européennes de la Société ont représenté une somme plus élevée après leur conversion en dollars américains pour la période courante.



Compte tenu des taux de change moyens, le dollar canadien s'est déprécié de 2,2 % par rapport au dollar américain au regard de la période correspondante de l'exercice précédent, de sorte que les charges de la Société libellées en dollars canadiens ont représenté une somme moins élevée après leur conversion en dollars américains pour la période courante.



L'incidence nette des fluctuations de changes ci-dessus a été généralement favorable sur le résultat net 1 de la Société.







La Société à continuer de ressentir les effets d'un carnet de commandes épuisé durant l'exercice 2016 sur ses ventes de 2017.» a déclaré John Ball, directeur financier de Velan Inc. « Cependant, nous avons été en mesure d'améliorer nos marges, de minimiser nos dépenses et notre politique de couverture de change a été en mesure de contenir les impacts négatifs de certaines fluctuations de devises. »

Yves Leduc, président de Velan Inc., a déclaré : « Le ralentissement du marché a continué a affecté notre performance au cours du troisième trimestre, particulièrement pour notre division nord-américaine, qui a été frappé par un recul du carnet de commande, des clients qui ont reportés leurs livraisons, et à la complexité de certains projets d'envergures qui ont causés des délais sur la chaîne d'approvisionnement. Nous avons également progressé au niveau du déploiement de notre plan stratégique, la première phase étant fortement concentré sur la constatation de gains d'efficacités et de réduction de nos délais de livraisons par le biais d'une excellence opérationnelle; en parallèle, nous tentons de stimuler notre croissance dans certains marchés mondiaux où nous sommes très bien positionnés. En résumé, malgré l'environnement turbulent dans lequel notre industrie est plongée, nous avons pris les bonnes décisions afin de nous protéger et être prêt à rebondir lorsque le marché récupérera. »

Tom Velan, chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Nous sommes encouragés de constater des améliorations au niveau de nos nouvelles affaires dans plusieurs marchés outre-mer. Nous constatons une augmentation de nos nouvelles affaires de plus de 50% par rapport au trimestre précédent et de plus de 30% par rapport à la période de neuf mois de l'exercice précédent. »

Dividende

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,10 $ CA par action, payable le 31 mars 2017 à tous les actionnaires inscrits le 15 mars 2017.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du troisième trimestre qui aura lieu jeudi, le 12 janvier 2017, à 16 h 30 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-672-3665, code d'accès 21841522. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253, code d'accès 21841522.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 426,9 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des Normes internationales d'information financière (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. En outre, elles fournissent aux lecteurs des états financiers consolidés de la Société avec une meilleure compréhension de ses résultats et sa situation financière, et offrent plus de transparence et clarté en ce qui concerne les résultats d'exploitation de ses activités principales.

Le terme « résultat net ajusté » est défini comme le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple, plus les coûts de restructuration, moins l'effet d'impôt des coûts de restructuration. Se reporter à la rubrique « Rapprochements et les mesures hors IFRS » dans le rapport de gestion de la Société, inclus dans son rapport intermédiaire pour le trimestre clos le 30 novembre 2016, pour un calcul détaillé de cette mesure.

Le terme « montant net de la trésorerie » est défini comme la trésorerie et des équivalents de trésorerie, plus les placements à court terme, moins la dette bancaire, les emprunts bancaires à court terme et la partie à court terme des emprunts bancaires à long terme. Se reporter à la rubrique « Rapprochements et les mesures hors IFRS » dans le rapport de gestion de la Société, inclus dans son rapport intermédiaire pour le trimestre clos le 30 novembre 2016, pour un calcul détaillé de cette mesure.

1 Le résultat net représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesure hors IFRS - Voir l'explication ci-haut.

Velan Inc. États consolidés de la situation financière intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Au 30 novembre Au 29 février 2016 2016 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 81 303 89 368 Placements à court terme 149 3 225 Créances d'exploitation 103 578 119 569 Impôt sur le résultat à recouvrer 11 455 5 674 Stocks 179 061 162 523 Acomptes et charges payées d'avance 3 896 3 586 Actifs dérivés 1 142 1 598 380 584 385 543 Actifs non courants Immobilisations corporelles 92 426 95 257 Immobilisations incorporelles et goodwill 18 728 20 352 Impôt sur le résultat différé 14 069 13 537 Autres actifs 589 938 125 812 130 084 Total des actifs 506 396 515 627 Passifs Passifs courants Dette bancaire 4 960 5 028 Emprunts bancaires à court terme 1 313 1 319 Dettes d'exploitation et charges à payer 58 944 62 943 Impôt sur le résultat à payer 4 380 5 746 Dividendes à payer 1 619 1 606 Acomptes de clients 38 193 28 123 Provisions 9 731 9 333 Provision pour garanties d'exécution 27 935 30 563 Passifs dérivés 132 2 945 Partie à court terme de la dette à long terme 6 210 7 978 153 417 155 584 Passifs non courants Dette à long terme 11 206 14 471 Impôt sur le résultat différé 3 055 3 408 Autres passifs 8 904 9 045 23 165 26 924 Total des passifs 176 582 182 508 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Capital social 74 050 74 345 Surplus d'apport 5 998 5 941 Résultats non distribués 279 386 280 380 Cumul des autres éléments du résultat global (35 566 ) (33 089 ) 323 868 327 577 Participation ne donnant pas le contrôle 5 946 5 542 Total des capitaux propres 329 814 333 119 Total des passifs et des capitaux propres 506 396 515 627

Velan Inc. États consolidés de résultat net intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes le Périodes de neuf mois closes le 30 novembre 30 novembre 2016 2015 2016 2015 $ $ $ $ Chiffre d'affaires 80 396 104 002 228 942 318 739 Coût des ventes 58 664 77 988 169 305 242 527 Marge brute 21 732 26 014 59 637 76 212 Frais d'administration 21 120 18 579 56 918 57 649 Coûts de restructuration - 2 150 - 2 150 Autres charges (produits) (1 189 ) 162 (987 ) 171 Résultat opérationnel 1 801 5 123 3 706 16 242 Produits financiers 184 213 664 713 Charges financières 186 173 443 740 Produits financiers (charges financières), montant net (2 ) 40 221 (27 ) Résultat avant impôt 1 799 5 163 3 927 16 215 Provision (Recouvrement) d'impôt sur le résultat 25 1 496 (301 ) 4 020 Résultat net de la période 1 774 3 667 4 228 12 195 Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droitde vote multiple 1 501 3 608 4 030 11 464 Participation ne donnant pas le contrôle 273 59 198 731 1 774 3 667 4 228 12 195 Résultat net par action à droit de vote subalterne etaction à droit de vote multiple De base 0,07 0,16 0,19 0,52 Dilué 0,07 0,16 0,19 0,52 Dividendes déclarés par action à droit de vote 0,08 0,07 0,23 0,23 subalterne et action à droit de vote multiple (0,10 $ CA ) (0,10 $ CA ) (0,30 $ CA ) (0,30 $ CA ) Nombre moyen pondéré total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple De base 21 720 445 21 839 960 21 724 891 21 861 664 Dilué 21 725 673 21 839 960 21 731 029 21 861 664

Velan Inc. États consolidés du résultat global intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes le Périodes de neuf mois closes le 30 novembre 30 novembre 2016 2015 2016 2015 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période 1 774 3 667 4 228 12 195 Autres éléments du résultat global Ajustement au titre des différences de conversion liées à des établissements étrangers dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie de présentation (dollar américain) (5 283 ) (5 910 ) (2 222 ) (7 598 ) Résultat global (3 509 ) (2 243 ) 2 006 4 597 Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (3 539 ) (2 423 ) 1 553 4 105 Participation ne donnant pas le contrôle 30 180 453 492 (3 509 ) (2 243 ) 2 006 4 597

Velan Inc. États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l'exception du nombre d'actions)

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple Nombre

d'actions Capital

social Suplus

d'apport Cumul des

autres

éléments du

résultat

global Résultats

non

distribués Total Participation

ne donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 29 février 2016 21 737 135 74 345 5 941 (33 089 ) 280 380 327 577 5 542 333 119 Resultat net de la période - - - - 4 030 4 030 198 4 228 Autres éléments du résultat global - - - (2 477 ) - (2 477 ) 255 (2 222 ) 21 737 135 74 345 5 941 (35 566 ) 284 410 329 130 5 995 335 125 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 57 - - 57 - 57 Rachat d'actions (27 100 ) (295 ) - - (59 ) (354 ) - (354 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (3 572 ) (3 572 ) - (3 572 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (1 393 ) (1 393 ) - (1 393 ) Participation de donnant pas le contrôle - - - - - - (49 ) (49 ) Solde au 30 novembre 2016 21 710 035 74 050 5 998 (35 566 ) 279 386 323 868 5 946 329 814 Solde au 28 février 2015 21 939 168 76 475 6 064 (27 652 ) 283 724 338 611 6 482 345 093 Resultat net de la période - - - - 11 464 11 464 731 12 195 Autres éléments du résultat global - - - (7 359 ) - (7 359 ) (239 ) (7 598 ) 21 939 168 76 475 6 064 (35 011 ) 295 188 342 716 6 974 349 690 Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 77 - - 77 - 77 Actions émises en vertu du Régime d'options sur actions 14 267 227 (227 ) - - - - - Rachat d'actions (179 600 ) (1 957 ) - - (414 ) (2 371 ) - (2 371 ) Acquisition d'une participation de donnant pas le contrôle - - - - - - (890 ) (890 ) Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (3 670 ) (3 670 ) - (3 670 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (1 376 ) (1 376 ) - (1 376 ) Participation de donnant pas le contrôle - - - - - - (139 ) (139 ) Solde au 30 novembre 2015 21 773 835 74 745 5 914 (35 011 ) 289 728 335 376 5 945 341 321