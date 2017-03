Velan nomme Yves Leduc au poste de chef de la direction conformément à son plan de relève précédemment annoncé

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2017) - Velan Inc. (« Velan ») (TSX:VLN) est heureuse d'annoncer que le processus de planification de la relève de direction s'achève avec la nomination d'Yves Leduc au poste de chef de la direction. M. Leduc a également été élu au conseil d'administration de la société. Embauché en janvier 2015 à titre de président, il devient ainsi la première personne qui n'est pas membre de la famille Velan à prendre le leadership de cette entreprise de fabrication de robinetterie fondée en 1950.

M. Tom Velan, qui a pris sa retraite et quitté le poste de chef de la direction, continuera à présider le conseil d'administration. M. Velan a travaillé pour la société pendant 44 ans, dont les 14 dernières années en tant que leader. Il a également exercé les fonctions d'administrateur pendant 40 ans, dont les 20 dernières années au sein du conseil d'administration de Velan devenue une société ouverte.

La nomination d'Yves Leduc est l'aboutissement d'un changement de garde et d'un plan de relève qui ont débuté en 2012, a déclaré Bill Sheffield, administrateur principal de Velan. Les administrateurs indépendants et les administrateurs membres de la famille ont fait preuve d'une collaboration sans faille tout au long du processus. Plus particulièrement, Tom Velan a su se retirer des activités courantes de la direction de manière exemplaire. Nous félicitons Yves pour cette nomination et l'accueillons en tant que huitième membre du conseil d'administration. »

J'estime que mon principal apport a été d'assurer la transition entre le leadership de mon père, qui était à la fois chef de la direction, entrepreneur fondateur et actionnaire majoritaire, pour transformer l'entreprise en une entité prête à accueillir un dirigeant comme Yves Leduc qui ne provient pas du cercle familial des Velan, a affirmé Tom Velan, président du conseil d'administration et chef de la direction sortant. Mon expérience dans le commerce international et la gestion de nos filiales étrangères m'a aidé à piloter l'expansion mondiale de Velan et à atteindre un chiffre d'affaires record de 501 millions de dollars américains pour l'exercice 2013. Les dernières années ont été très éprouvantes sur les marchés de l'énergie, et Yves a hérité de conditions particulièrement difficiles. Toutefois, j'ai pleinement confiance en sa capacité à maximiser le potentiel du groupe Velan. Notre famille continue de détenir plus de 70 % des actions et a toujours aussi profondément à cœur le succès de l'entreprise. »

Pendant mes deux premières années de service, j'ai énormément appris sur l'industrie de la robinetterie et j'ai accompagné Tom dans tous ses déplacements chez des clients et des fournisseurs ainsi que dans nos usines aux quatre coins du monde, a indiqué Yves Leduc, chef de la direction et président. Malgré les turbulences qui secouent l'industrie, nous avons pris les bonnes décisions afin d'atténuer leurs effets et serons prêts à rebondir quand le marché se redressera. Je suis privilégié et fier de succéder à Tom en tant que nouveau chef de la direction. J'estime qu'on m'a bien préparé à assumer ce rôle grâce à un plan de relève réussi, mais surtout grâce aux précieux conseils de Tom et au soutien du conseil d'administration et de la famille Velan. J'ai encore plus confiance en l'avenir de la société qu'à mon arrivée. Je suis très motivé à travailler avec tous les employés, l'équipe de direction, dont trois membres de la troisième génération de Velan - Rob, Shane et Dan -,afin d'atteindre nos objectifs ambitieux. »

À propos de Velan

Fondée en 1950, Velan inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 426,9 millions de dollars américains au cours de son plus récent exercice. La société exploite des usines dans neuf pays. Velan inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d'exonération

Outre des données historiques, le présent communiqué peut contenir des renseignements et des énoncés de nature prospective concernant le rendement futur de la société. Ces énoncés sont fondés sur des hypothèses et des facteurs comportant des incertitudes, de même que sur la meilleure évaluation possible par la direction d'événements futurs. Ces facteurs peuvent comprendre la fluctuation des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la société, les effets des tensions sur les prix exercées par les concurrents et l'évolution générale du marché ou les changements économiques. Par conséquent, le lecteur doit prendre note que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.