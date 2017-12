Vior annonce la clôture d'un placement privé totalisant 550 000 $

Vior Inc.

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 22 déc. 2017) -

NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS

SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX CROISSANCE:VIO)(FRANCFORT:VL5) (la « Société » ou « Vior ») annonce la clôture d'un placement privé totalisant 5 500 000 unités (les « Unités ») au prix de 0,10 $ par Unité, pour un montant brut total de 550 000 $ (le « Placement »).

Chaque Unité comprend une (1) action ordinaire de la Société (une « Action ») et un demi bon de souscription (chaque bon entier étant un « Bon »). Chaque Bon permet à son détenteur d'acquérir une (1) action ordinaire de la Société au prix de 0,15 $ par action pour une période de 24 mois expirant le 20 décembre 2019.

Dans le cadre du Placement, la Société a payé des frais d'intermédiation totalisant 7 800 $.

Les titres émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre mois expirant le 21 avril 2018. Le Placement demeure sujet à l'appobation finale de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Vior

Vior est une société junior qui a pour stratégie corporative de générer, d'explorer et de développer des projets de qualité dans les meilleurs secteurs reconnus et accessibles. Au fil des ans, l'équipe de Vior a su démontrer sa capacité à découvrir de nombreux dépôts aurifères et autres prospects sur ses propriétés.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.