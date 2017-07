Vior Inc.

SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX CROISSANCE:VIO)(FRANCFORT:VL51) (la « Société » ou « Vior ») annonce la clôture d'un placement privé totalisant 4 100 000 unités (les « Unités ») au prix de 0,08 $ par Unité, pour un montant total de 328 000 $ (le « Placement »).

Chaque Unité comprend une (1) action ordinaire de la Société (une « Action ») et un demi bon de souscription (un bon de souscription entier étant un « Bon »). Chaque Bon permet à son détenteur d'acquérir une (1) action ordinaire de la Société au prix de 0,12 $ par action pour une période de douze (12) mois expirant le 5 juillet 2018.

La Société d'investissement dans la diversification de l'exploration, s.e.c. (« SIDEX »), dans le cadre du programme de financement « ACTION-TERRAIN 2017 » de SIDEX, la Société de Développement de la Baie-James (« SDBJ ») et Capital croissance PME II, s.e.c. (« Capital croissance ») ont participé au Placement.

Claude St Jacques, président de Vior, s'est dit très heureux de pouvoir dorénavant compter, parmi ses plus importants actionnaires, les fonds Capital croissance, SDBJ et SIDEX. Leur notoriété et leur compétence ne faisant aucun doute, nous sommes fiers d'en faire les partenaires de notre développement.

Les titres émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre mois expirant le 6 novembre 2017. Le produit de ce Placement sera utilisé par la Société pour des travaux d'exploration sur son projet Mosseau. Le Placement est sujet à l'approbation définitive de la Bourse de croissance TSX.

Projet Mosseau

Les travaux d'exploration de 2017 viennent de débuter sur le projet Mosseau situé à 22 kilomètres à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon, dans la région de l'Abitibi au Québec. Des travaux de prospection et d'échantillonnage sont actuellement en cours sur le projet afin d'identifier de nouveaux indices aurifères le long des différentes structures de déformation qui traversent la propriété sur environ 10 kilomètres. Parallèlement, des travaux de coupe de lignes ont débuté en vue d'un levé de polarisation provoquée qui sera entrepris vers la fin juillet, suite à quoi, un suivi de terrain sera réalisé sur les cibles géophysiques obtenues.

La Société planifie également effectuer des forages en profondeur sur la zone ''M" du gîte Morono, laquelle demeure ouverte en profondeur, l'intersection de forage la plus profonde étant située à 270 mètres et titrant 4,42 g/t or sur 5,84 mètres (épaisseur réelle, sondage M4-88; travaux statutaires du Ministère GM47624). Les forages devraient débuter au début de l'automne.

Profil de la Société

Vior est une société junior qui a pour stratégie corporative de générer, d'explorer et de développer des projets de qualité dans les meilleurs secteurs reconnus et accessibles. Au fil des ans, l'équipe de Vior a su démontrer sa capacité à découvrir de nombreux dépôts aurifères et autres prospects sur ses propriétés.

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été préparé et approuvé par Marc L'Heureux, géologue, qui agit en tant que personne qualifiée pour la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.