Vior annonce l'octroi de 100 000 options d'achat d'actions

Octroi de 100 000 options d'achat d'actions

La société annonce qu'elle a procédé à l'octroi de 100 000 options d'achat d'actions au prix de levée de 0,10 $ l'action, soit le prix minimal exigé par la Bourse de Croissance TSX. Ces options d'achat d'actions ont été octroyées à un administrateur de la société. Ces options sont valides jusqu'au 20 juin 2027.

Profil corporatif

Vior est une société junior qui a pour stratégie corporative de générer, d'explorer et de développer des projets de qualité dans les meilleurs secteurs reconnus et accessibles. Au fil des ans, l'équipe de Vior a su démontrer sa capacité à découvrir de nombreux dépôts aurifères et autres prospects sur ses propriétés.

