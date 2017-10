Vior annonce un changement à la direction et un placement privé

QUÉBEC, CANADA--(Marketwired - 30 oct. 2017) -

M. Claude St-Jacques, président, chef de la direction et président du conseil d'administration de SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX CROISSANCE:VIO)(FRANCFORT:VL51) (la « Société » ou « Vior ») est heureux d'annoncer la nomination de M. Mark Fedosiewich à titre de nouveau président et chef de la direction de la Société. M. Fedosiewich est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'université Carleton. Il est impliqué dans le commerce des valeurs mobilières depuis plus de 30 ans, à titre de conseiller sénior pour de grandes firmes d'investissement. Jusqu'à tout récemment, il occupait le poste de premier vice-président chez CIBC Wood Gundy.

Il a établi, durant sa carrière, un vaste réseau d'affaires qui s'étend partout en Amérique du Nord et qui comprend des dirigeants de sociétés minières, des investisseurs fortunés et expérimentés du secteur des ressources, ainsi que des gestionnaires réputés de portefeuilles de petites entreprises du secteur des ressources.

En tant que nouveau président et chef de la direction, M. Fedosiewich amène un leadership solide ainsi qu'une expérience financière, organisationnelle et de développement des affaires hors du commun. Il souhaite mettre à contribution ces qualités pour contribuer à déployer tout le potentiel de l'équipe technique et géologique de Vior. M. Fedosiewich est confiant que Vior pourra se développer en une compagnie d'exploration minière créant de la valeur pour ses actionnaires, et aussi reconnue pour la qualité de ses projets et de son équipe.

Dans la cadre de sa nomination, le conseil d'administration de la Société a octroyé à M. Fedosiewich 850 000 options d'achat d'actions permettant d'acquérir le même nombre d'actions ordinaires de la Société a un prix de 0,10 $ par action pour une période de 10 ans expirant le 30 octobre 2027.

La Société annonce également que dans le cadre de sa nomination à titre de président et chef de la direction, M. Fedosiewich a accepté de souscrire à 1.5 millions d'unités de la Société (les « Unités ») à un prix de 0,08 $ par Unité, pour un produit brut total de 120 000 $ (le « Placement »). Chaque Unité est composée d'une (1) action ordinaire et d'un (1) bon de souscription (un « Bon »), chaque Bon permettant d'acquérir une (1) action ordinaire supplémentaire de la Société au prix de 0,12 $ par action pour une période de cinq (5) ans suivant la clôture du Placement.

Vior est une société junior qui a pour stratégie corporative de générer, d'explorer et de développer des projets de qualité dans les meilleurs secteurs reconnus et accessibles. Au fil des ans, l'équipe de Vior a su démontrer sa capacité à découvrir de nombreux dépôts aurifères et autres prospects sur ses propriétés.

