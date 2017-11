Vior débute un programme de forage sur la propriété Mosseau, près de Lebel-sur-Quévillon, Québec

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 7 nov. 2017) - SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX CROISSANCE:VIO)(FRANCFORT:VL51) (la « Société » ou « Vior ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a débuté son premier programme de forage sur sa propriété Mosseau, située à environ 22 kilomètres à l'est de Lebel-sur-Quévillon, dans la région de l'Abitibi au Québec. Le programme qui totalise environ 3 000 mètres de forage, répartis sur 13 trous, a pour objectif de tester les extensions en profondeur la zone M du gîte aurifère Morono, ainsi que des cibles géophysiques de polarisation provoquée (PP) associées à des zones de cisaillement et des indices aurifères de surface.

Ce programme de forage fait suite aux travaux de prospection et de PP réalisés au cours de l'été 2017, durant lesquels plusieurs nouveaux indices aurifères ont été révélés. Ces indices sont associés à une série de zones de cisaillement parallèles orientées nord-ouest/sud-est, dont les zones à quartz, séricite et pyrite de Morono (M, M-Sud, P, R et S), qui ont données sur des échantillons choisis des valeurs en or en surface allant jusqu'à 8,53 g/t, ainsi que le couloir de déformation de Kiask, plus au sud, qui a donné jusqu'à 12,1 g/t en or. Les zones de cisaillement aurifères peuvent être suivies sur une distance latérale de plus de 10 kilomètres sur la propriété et se retrouvent autant dans le pluton de Wilson que dans la séquence volcano-sédimentaire du Groupe de Quévillon.

Quatre forages testeront la zone M du gîte Morono à une profondeur verticale variant entre 300 et 400 mètres. Un forage historique réalisé en 1988 (M4-88) avait recoupé la zone M à une profondeur d'environ 270 mètres avec une intersection en or de 4,42 g/t sur 5,84 mètres (épaisseur réelle, sondage M4-88; travaux statutaires du Ministère GM47624). La zone M du gîte Morono contient une ressource aurifère historique (voir communiqué du 22 mars 2017) et demeure ouverte en profondeur et latéralement. Les autres forages viseront d'une part l'extension sud-est du gîte Morono, et d'autre part des cibles géophysiques de PP associées à des zones de cisaillement et des indices aurifères de surface.

Vior détient actuellement un intérêt de 100% dans 53 des 68 claims composant le projet Mosseau qui couvre une superficie de 33 kilomètres carrés. La Société peut acquérir un intérêt de 100% dans les 15 claims restants en payant aux vendeurs une somme résiduelle de 60 000 $ en espèces et en émettant des actions de Vior d'une valeur équivalente à 65 000 $ avant le 20 juin 2018.

''Le projet aurifère Mosseau est situé dans un secteur historiquement sous-exploré de l'Abitibi qui a fait récemment l'objet d'acquisition intensive de titres miniers par Minière Osisko inc. Ce premier programme de forage testera les extensions en profondeur d'un gîte aurifère connu ainsi que des cibles géologiques et géophysiques de qualité dans plusieurs secteurs de la propriété", a déclaré Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de la Société.

Les forages devraient être complétés pour la fin novembre 2017 et des résultats partiels devraient être connus avant la fin de l'année. D'autre part, la Société a contracté la firme Geo Data Solutions GDS inc. pour la réalisation d'un levé magnétique héliporté de haute résolution sur toute la surface du projet Mosseau. Le levé sera effectué sous peu le long de lignes de vol espacées aux 100 mètres l'une de l'autre pour un total de 448 kilomètres linéaires.

À propos de Vior

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été révisé et approuvé par Marc L'Heureux, géologue, qui agit en tant que personne qualifiée pour la Société selon la norme 43-101.

