Vior et Iluka débutent le forage de cibles sélectionnées sur le projet Foothills à St-Urbain, Québec

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 14 nov. 2017) - SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX CROISSANCE:VIO)(FRANCFORT:VL51) (« Vior »), en partenariat avec ILUKA EXPLORATION (CANADA) LTD, une filiale à part entière d'ILUKA RESOURCES LTD (ASX:ILU) (« Iluka »), a le plaisir d'annoncer qu'un programme de forage d'exploration comportant quatre sondages pour un total de 1 200 mètres de forage a été entrepris sur des cibles géophysiques et géologiques sélectionnées sur sa propriété Foothills, située près de St-Urbain, à 100 km à l'est de la ville de Québec.

Le projet Foothills est constitué de 840 claims désignés sur carte couvrant une superficie de 473 kilomètres carrés. Il couvre des roches des complexes anorthositiques de St-Urbain et du Lac Malbaie, où des traînées kilométriques de blocs d'ilménite enrichis en rutile ont été identifiées. Des blocs d'ilménite contenant des quantités visuellement importantes de rutile ont livré des résultats d'analyse avec des valeurs en bioxyde de titane (TiO 2 ) variant de 42,1 % à 57,6 %, pour une valeur moyenne de 52,5 %. Plusieurs vastes zones minéralisées en titane ont été découvertes par prospection sur le terrain dans des secteurs en bordure d'anomalies magnétiques générées dans le cadre du levé magnétique héliporté à haute résolution réalisé à l'hiver 2015 et 2016.

Le programme de forage en cours sur la propriété Foothills a pour but de vérifier des cibles magnétiques et gravimétriques coïncidentes au sein de l'anorthosite de St-Urbain; l'une des cibles de forage est caractérisée par la présence, à proximité, d'un regroupement d'indices d'ilménite massive. D'autres forages d'exploration sont aussi prévus sur la propriété Foothills en 2018.

Levé gravimétrique au sol

Un levé gravimétrique au sol de 80 kilomètres linéaires est en cours dans la partie ouest du projet Foothills, au sein du complexe anorthositique du Lac Malbaie. Ce secteur est caractérisé par la présence de blocs d'ilménite enrichis en rutile orientés le long d'une traînée glaciaire. La méthode gravimétrique est un outil d'exploration de choix, qui permet de relever la signature de la minéralisation en ilménite massive dans les roches anorthositiques. Les anomalies gravimétriques feront l'objet d'un suivi sur le terrain à l'été 2018.

Conformément aux modalités de l'entente d'option entre Vior et Iluka (dans sa version modifiée), Iluka a maintenant honoré ses obligations quant au financement de dépenses d'un montant initial de 500 000 $. Par conséquent, Iluka pourra désormais mettre sur pied, en tout temps, une coentreprise non constituée en société avec Vior, où les participations initiales des deux partenaires seront de 51 % pour Iluka et 49 % pour Vior. En démarrant la coentreprise, Iluka deviendra également détenteur d'une participation enregistrée de 51 % dans les claims d'exploration visés dans le cadre de l'entente d'option. Iluka peut acquérir une participation additionnelle de 39 % dans le projet, en finançant des dépenses d'exploration d'un montant supplémentaire de 2 200 000 $ d'ici le 8 mars 2019.

Dans l'industrie, la majeure partie du rutile et de l'ilménite est transformée en pigments non toxiques de bioxyde de titane utilisés pour la fabrication de peinture, plastique, papier, textile, cosmétiques et céramique. Le rutile est aussi utilisé dans la fabrication de titane métal pour l'industrie aéronautique et spatiale, les implants chirurgicaux, ainsi que pour les véhicules moteurs et les stations de désalinisation (source : site Web de Geoscience Australia).

À propos de Vior

Vior est une société junior qui a pour stratégie corporative de générer, d'explorer et de développer des projets de qualité dans les meilleurs secteurs reconnus et accessibles. Au fil des ans, l'équipe de Vior a su démontrer sa capacité à découvrir de nombreux dépôts aurifères et autres prospects sur ses propriétés.

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été préparé et approuvé par M. Marc L'Heureux, géologue et personne qualifiée de la Société aux fins du Règlement 43-101.

Site Web : www.vior.ca

SEDAR : Société d'exploration minière Vior inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.