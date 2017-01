Vior lance un nouveau site web et une nouvelle présentation corporative

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 18 jan. 2017) - SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX CROISSANCE:VIO)(FRANCFORT:VL51) est fière d'annoncer le lancement d'un nouveau site web fraîchement redessiné et une nouvelle présentation corporative. Notre site web offre un accès rapide et facile aux informations essentielles en plus de présenter de manière plus compréhensive le portefeuille de propriétés aurifères, de rutile et son investissement dans Aurvista Gold Corp. De plus, notre nouveau site web possède une section où nos investisseurs peuvent avoir un meilleur accès aux nouvelles et évènements, informations financières, dépôts SEDAR et informations sur la gouvernance.

Le nouveau site web est bâti autour d'un modèle plus dépouillé, des fonctionnalités additionnelles et un contenu enrichi axé sur la mission de la Compagnie, qui est de créer de la valeur pour ses actionnaires en bâtissant un portefeuille de propriétés d'exploration prometteuses dans des juridictions sécuritaires en Amérique du Nord et du Sud.

Le nouveau site web a été mis en ligne le 12 janvier 2017 et sera accessible via la même adresse: http://www.vior.ca. « Nous sommes très excités d'annoncer le lancement du nouveau site web » a tenu à mentionner Claude St-Jacques, président et fondateur de Vior. « Nous croyons que notre nouveau site web permettra aux visiteurs de mieux comprendre le plein potentiel de notre portefeuille d'actifs et d'investissements, en plus d'en apprendre davantage sur notre partenariat avec un des plus grands producteurs de rutile et de rutile synthétique à haute teneur en dioxyde de titane au monde. De plus, nous avons une des meilleures équipes d'exploration de l'industrie et, au plus grand bénéfice de nos actionnaires, nous sommes sérieusement engagés à développer notre portefeuille de propriétés de métaux précieux dans un futur rapproché. »

Le nouveau site web de Vior sera mis à jour sur une base régulière avec des nouvelles et des informations sur la nature de nos activités, les étapes importantes de notre croissance et des informations financières destinées à nos investisseurs. Nous encourageons nos visiteurs à explorer le site web et à s'inscrire à notre bulletin d'information.

À propos de Vior

Vior est une société junior qui a pour stratégie corporative de générer, d'explorer et de développer des projets de qualité dans les meilleurs secteurs reconnus et accessibles. Au fil des ans, l'équipe de Vior a su démontrer sa capacité à découvrir de nombreux dépôts aurifères et autres prospects sur ses propriétés.

Site Web : www.vior.ca

SEDAR : Société d'exploration minière Vior inc.

