Vior obtient des hautes teneurs en titane sur des échantillons en rainures sur son projet de rutile Big Island Lake, sur la Basse-Côte-Nord, Québec

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 16 jan. 2017) - SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX CROISSANCE:VIO) (FRANKFURT:VL51) - est heureuse de présenter les résultats de la campagne de reconnaissance géologique et d'échantillonnage de 2016 sur sa propriété de rutile Big Island Lake, située dans la région de la Basse-Côte-Nord au Québec, à environ 25 kilomètres au nord d'Havre-St-Pierre. Cette propriété est constituée de 84 claims contigus totalisant 4 606 hectares, détenus à 100% par la Société. Elle est l'hôte de plusieurs occurrences d'ilménite massive comprises dans le complexe anorthositique d'Havre-Saint-Pierre. C'est sur l'un de ces indices, connu aussi sous le nom de Big Island Lake, que ce sont surtout concentré les travaux d'échantillonnage sélectif et en rainure en raison de la présence rapportée de rutile.

L'indice Big Island Lake est formé d'un horizon d'ilménite massive orienté est-ouest et affleurant sporadiquement sur une distance latérale de plus de 280 mètres. Une première visite a permis de reconnaître la minéralisation en rutile associée à l'ilménite et trois échantillons choisis ont titré des valeurs en titane (TiO 2 ) entre 44,2 et 48,4%. Une seconde intervention de terrain visait à mieux documenter la répartition et la teneur en rutile par la collecte d'échantillons répartis sur quatre (4) rainures recoupant l'horizon minéralisé (voir figure sur le site web, www.vior.ca) et totalisant 45,1 mètres linéaires. La moyenne pondérée des teneurs en titane et en fer de chaque rainure est énumérée dans le tableau ci-dessous :

De (m) À (m) Longueur (m) TiO 2 (%) Fe 2 O 3 (%) Rainure 1 1,4 9,4 8,0 39,2 51,0 Rainure 2* 0 9,0 8,6 36,8 53,7 Rainure 3 0 5,0 5,0 33,3 49,5 10,8 18,5 7,7 41,6 51,3 Rainure 4a 0 8,3 8,3 35,1 49,8 Rainure 4b 0 2,2 2,2 45,2 49,2

*un intervalle de 0,4 mètre n'a pu être échantillonné sur le terrain

Le rutile est présent dans chaque rainure sur une épaisseur variant entre 1 et 6 mètres avec une concentration variant de traces à localement 15%. Il est systématiquement associé avec l'ilménite massive et des cristaux sont aussi disséminés dans des blocs et des fragments d'anorthosite piégés à l'intérieur la minéralisation en ilménite riche en rutile.

Globalement, la présence de rutile dans l'ilménite accroît la concentration en TiO 2 au-delà de 40% alors que l'ilménite massive dépourvue en rutile varie entre 30% et 39% TiO 2 . Historiquement, des échantillons prélevés sur d'autres indices d'ilménite massive sur la propriété avaient rapporté des valeurs en TiO 2 au-delà de 40%, ce qui pourrait être caractéristique de la présence de rutile. Une reconnaissance géologique avec un échantillonnage systématique des indices titanifères est prévue à l'été 2017 sur l'ensemble de la propriété.

Dans l'industrie, la majeure partie du rutile et de l'ilménite est transformée en pigments non toxiques de dioxyde de titane utilisés pour la fabrication de peinture, plastique, papier, textile, cosmétiques et céramique. Le rutile est aussi utilisé dans la fabrication de titane métal pour l'industrie aéronautique et spatiale, les implants chirurgicaux, ainsi que pour les véhicules moteurs et les stations de désalinisation.

Ce communiqué de presse a été préparé par Marc L'Heureux, géologue et personne qualifiée de la Société.

À propos de Vior

Vior est une société junior qui a pour stratégie corporative de générer, d'explorer et de développer des projets de qualité dans les meilleurs secteurs reconnus et accessibles. Au fil des ans, l'équipe de Vior a su démontrer sa capacité à découvrir de nombreux dépôts aurifères et autres prospects sur ses propriétés.

Site Web : www.vior.ca

SEDAR : Société d'exploration minière Vior Inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.