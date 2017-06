Virgin Pulse nomme David Osborne au poste de PDG

Cette nomination a lieu alors que la société enregistre le trimestre le plus performant de son histoire

FRAMINGHAM, Massachusetts--(Marketwired - 30 juin 2017) - Virgin Pulse, le plus grand fournisseur au monde de solutions technologiques pour le bien-être et l'engagement des employés, a annoncé aujourd'hui la nomination de David Osborne, président et directeur des opérations de la société, au poste de président-directeur général. La nomination de M. Osborne a lieu alors que la société clôt un trimestre historique, enregistrant des commandes et des revenus record à travers l'ensemble de sa clientèle mondiale, et est en voie de connaître l'année la plus forte de son histoire. En tant que PDG, M. Osborne continuera à exécuter un plan axé sur l'accélération de l'adoption des solutions SaaS de bien-être et d'engagement des employés de Virgin Pulse à l'échelle mondiale.

Chris Boyce, fondateur de la société et ancien PDG, qui a mis au point la stratégie et la vision de Virgin Pulse et a dirigé l'évolution et l'expansion florissantes de la société au cours des onze dernières années, a été nommé vice-président du conseil d'administration. Pendant son mandat, M. Boyce a dirigé les acquisitions stratégiques par Virgin Pulse de Global Corporate Challenge (GCC) à Melbourne, en Australie, et de ShapeUp, à Providence, dans l'État de Rhode Island, aux États-Unis, qui ont solidifié le statut de la société en tant que leader mondial du bien-être et de l'engagement des employés.

" Notre vision, notre stratégie et nos différenciateurs de produits nous ont permis d'occuper une position dominante dans le secteur ", a déclaré M. Boyce. " Virgin Pulse se trouve actuellement dans les meilleures dispositions financières et opérationnelles de son histoire, et nous sommes voués à un avenir prometteur. Je suis fier et honoré de ce que nous avons accompli au cours de la dernière décennie, et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à notre succès. Nous sommes devenus la plateforme technologique de facto pour le changement de comportement des employés et nous sommes sur le point d'étendre cette position de leader sur des marchés adjacents. Virgin Pulse se trouve à un point d'inflexion palpitant de sa croissance, qui exige que nous nous appuyions de manière agressive sur la dynamique que nous générons sur les marchés du bien-être et de l'engagement des employés. Avec mon attention strictement axée sur l'évolution de ce marché et la progression de la stratégie et de la vision de Virgin Pulse, la société a besoin d'un point focal opérationnel unique au quotidien. Dave est bien positionné pour réussir à ce poste. "

En tant que vice-président du conseil d'administration, M. Boyce continuera à diffuser la mission et la vision de Virgin Pulse et à amplifier le leadership éclairé de la société sur les marchés en constante évolution du bien-être et de l'engagement des employés. M. Boyce guidera également le conseil d'administration de Virgin Pulse dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie et de son orientation à long terme.

" Chris a bâti une entreprise phénoménale en Virgin Pulse, et nous sommes ravis qu'il travaille de manière plus étroite avec le conseil sur l'avancement du leadership éclairé, de la vision et de la stratégie de la société ", a déclaré Nikitas Koutoupes, associé directeur chez Insight Venture Partners, l'actionnaire majoritaire de Virgin Pulse. " Avec Dave prenant le contrôle des opérations quotidiennes de l'entreprise, Virgin Pulse occupe une place de choix pour étendre sa position de leader sur ce marché. Depuis qu'il a rejoint Virgin Pulse il y a plus d'un an, Dave a eu un impact significatif sur les activités et opérations de la société. Sa réussite et la rapidité avec laquelle il a aligné des activités critiques à travers trois entreprises, plusieurs régions géographiques et plusieurs gammes de produits, tout en accélérant la croissance et la profitabilité de la société, s'avéreront inestimables tandis que Virgin Pulse continue à se développer et à renforcer sa présence mondiale. "

M. Osborne a rejoint Virgin Pulse en 2016 après les acquisitions de GCC et ShapeUp. En tant que président et directeur des opérations, il a dirigé avec succès l'intégration des trois organisations, établissant une base solide pour l'expansion mondiale de Virgin Pulse.

Depuis qu'il a rejoint Virgin Pulse, M. Osborne a joué un rôle de direction clé dans l'opérationnalisation des activités SaaS de la société et l'accroissement de sa part de marché. Au cours des quinze derniers mois, les responsabilités de M. Osborne ont englobé plusieurs unités commerciales, parmi lesquelles la vente, le marketing, les produits, la réussite des clients, les opérations techniques, l'ingénierie et l'assistance à la clientèle. En plus d'avoir généré des améliorations opérationnelles dans l'ensemble de la société, M. Osborne a été responsable de l'harmonisation de la stratégie de mise sur le marché de la société et de l'élévation de son profil institutionnel.

" Virgin Pulse est en train de laisser une marque indélébile sur ce marché en prouvant aux chefs d'entreprise que le fait d'investir dans le bien-être et l'engagement des employés n'est plus une option souhaitable, mais qu'il s'agit d'un impératif crucial ", a commenté M. Osborne. " Nous avons consacré la dernière décennie à développer des solutions technologiques innovantes qui motivent les gens, chaque jour, à améliorer leur santé et leur bien-être, tout en nous assurant que nos solutions génèrent une véritable valeur pour les employés et les entreprises. "

En collaborant avec ses clients, Virgin Pulse a mis au point un cadre de valeur sur investissement (VSI) qui analyse les données de ses clients et de ses membres pour montrer comment l'utilisation de la plateforme Virgin Pulse génère des résultats de santé et commerciaux significatifs.

" Les résultats obtenus auprès de l'ensemble de notre clientèle montrent que les membres de Virgin Pulse sont en meilleure santé, plus motivés et plus productifs au travail que les non-membres ", a ajouté M. Osborne. " Ces résultats ont un impact significatif sur le bilan, puisque nous observons des améliorations spectaculaires du taux d'attrition, de l'absentéisme et des frais médicaux dans toutes les verticales du secteur. Il s'agit d'une proposition commerciale attrayante qui trouve écho auprès de nos clients et nous permet de maintenir le succès et la dynamique que nous avons générés au cours de la dernière écoulée. Je suis convaincu que l'exécution d'un plan axé sur les clients, l'innovation des produits et l'excellence opérationnelle stimulera la trajectoire de croissance de Virgin Pulse et nous permettra d'avancer dans le cadre de notre mission visant à changer les vies et les entreprises à travers le monde, pour de bon. "

M. Osborne est un cadre expérimenté dans le secteur des logiciels, qui compte plus de deux décennies d'expérience dans les domaines des technologies B2B, SaaS et cloud, et en particulier sur le marché de la gestion du capital humain. Avant Virgin Pulse, il a occupé des postes de direction chez DrillingInfo, SumTotal Systems, Lawson Software et Infor. M. Osborne est titulaire d'un MBA du Terry College of Business de l'université de Géorgie, aux États-Unis.

À propos de Virgin Pulse

Faisant partie du groupe Virgin de Sir Richard Branson, Virgin Pulse est le principal fournisseur de solutions technologiques qui favorisent l'engagement et le bien-être des employés, aidant les employeurs à créer des effectifs plus heureux, en meilleure santé et, au final, plus productifs. La plateforme " mobile-first " moderne de la société offre une expérience utilisateur personnalisée qui utilise la ludification pour encourager les utilisateurs à former des habitudes qui inspirent un changement significatif et mesurable parmi les individus et les entreprises pour lesquelles ils travaillent. En aidant les employés à s'épanouir au travail et dans tous les aspects de leur vie, Virgin Pulse aide à changer les vies et les entreprises, de façon permanente, partout dans le monde. Plus de 2 200 entreprises internationales, représentant un grand nombre des sociétés des palmarès Fortune 500 et Best Places to Work, ont choisi les solutions de Virgin Pulse pour engager leur main-d'œuvre et faire évoluer les performances de leur entreprise. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.virginpulse.com.

