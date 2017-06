Lors de cette conférence incontournable pour les HCM, la société présentera sa plateforme de changement des comportements quotidiens pour obtenir le bien-être des employés

FRAMINGHAM, MA--(Marketwired - 14 juin 2017) - Virgin Pulse, l'un des principaux fournisseurs au monde de solutions technologiques pour le bien-être et l'engagement des employés, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise sera un parrain de niveau Platine lors de la conférence annuelle SuccessConnect® de SAP SuccessFactors, qui se tiendra cette semaine à The ExCel, à Londres. SuccessConnect est l'événement incontournable pour les professionnels des ressources humaines, où les dirigeants, les innovateurs et les influenceurs se réuniront pour discuter des dernières technologies, stratégies et meilleures pratiques en matière de gestion du capital humain (HCM) à l'ère du numérique.

SuccessConnect réunira des dizaines de sommités du secteur, qui présenteront leurs points de vue et les tendances à fort impact, lors de discours en séance plénière et de sessions interactives. Au cours de sa présentation " Connaître le succès ", Chris Boyce, PDG de Virgin Pulse, discutera de l'importance du bien-être de l'ensemble des employés. L'événement réunira les dirigeants de SAP SuccessFactors, des clients et des partenaires, y compris Virgin Pulse, ainsi que des analystes et des leaders du secteur. Ils discuteront des principales tendances touchant les RH, des nouvelles stratégies de gestion de l'ensemble du personnel et de la manière dont des solutions de pointe basées sur le cloud peuvent aider à bâtir des organisations centrées sur les personnes.

En tant que membre du programme PartnerEdge® de SAP®, Virgin Pulse collabore avec SAP et va intégrer ses logiciels avec les solutions SAP SuccessFactors®, afin d'aider les entreprises à fournir des expériences employés plus transparentes et d'accélérer l'exécution des affaires. Virgin Pulse combine ses compétences, sa technologie et son expérience éprouvées pour le développement à grande échelle de la santé des employés, de leur bien-être et du changement de leurs comportements, en utilisant les solutions HCM de pointe de SAP SuccessFactors, afin d'aider à assurer que les employés sont heureux, en bonne santé, efficaces et prêts à faire de leur mieux, tous les jours.

Les démonstrations et la présentation du produit en séance plénière lors de SuccessConnect, à Londres, montreront les capacités impressionnantes de la plateforme de Virgin Pulse, y compris l'authentification commune avec les solutions SAP SuccessFactors, grâce au programme SAP PartnerEdge. Virgin Pulse offrira des démonstrations approfondies au stand de la société (stand n° 3), afin d'offrir aux participants une chance de voir et de se familiariser personnellement avec la plateforme et ses capacités étendues. Virgin Pulse fera la démonstration de fonctionnalités clés telles que les cartes journalières et le suivi d'habitudes saines, les défis ludiques avec tableau de classement social, toutes ces fonctionnalités étant conçues pour inciter les employés à réaliser et à maintenir leurs objectifs de santé et de bien-être.

" Je me réjouis à l'idée de la participation de Virgin Pulse à l'événement SuccessConnect, ainsi qu'au programme SAP PartnerEdge ", a déclaré Chris Boyce, PDG de Virgin Pulse. " Notre partenariat avec SAP nous rapproche de notre objectif de longue date de changer de façon permanente des millions de vies dans le monde entier en donnant aux organisations les moyens de fournir et d'amplifier les expériences qui améliorent la santé des employés, la culture de l'entreprise et, en fin de compte, les performances de la société. Cette participation est particulièrement opportune, car elle coïncide avec notre neuvième campagne annuelle Mois du bien-être des employés, qui se consacre à aider les organisations à offrir à leurs employés les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail, tous les jours. "

Sir Richard Branson, un ardent partisan de prendre soin de ses employés, prononcera le discours de clôture de l'événement, le 14 juin. Virgin Pulse fait partie du groupe Virgin de Sir Richard Branson et a été fondée sur le principe que lorsque les organisations prennent soin de leurs employés, les employés font de leur mieux dans leurs activités professionnelles.

" Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de présenter Virgin Pulse dans notre introduction produits en séance plénière, en tant que fournisseur de solutions dans le domaine de notre initiative santé et bien-être ", a déclaré Yvette Cameron, vice-présidente Stratégie et développement de l'entreprise chez SAP SuccessFactors. " SAP SuccessFactors réalise l'importance des améliorations durables de la santé et du bien-être de l'ensemble du personnel. Nous sommes très heureux de pouvoir joindre nos plateformes pour offrir des expériences personnalisées pour les personnes et d'améliorer le bien-être à la fois des individus et des organisations. " Mme Cameron a ensuite ajouté que rien qu'aux États-Unis, au moins un million de personnes s'absentent chaque jour de leur travail à cause du stress, ce qui se traduit par une perte de 150 à 300 milliards de dollars par an pour les employeurs américains. (Source : Ashley Stahl, Forbes Online, mars 2016)

SuccessConnect 2017 est l'événement mondial incontournable pour le réseautage, l'introduction aux technologies innovantes et aux tendances de leadership éclairé en matière de RH, ainsi que le partage des meilleures pratiques en ce qui a trait à la transformation numérique. Les solutions et les clients HCM de SAP SuccessFactors seront mis en vedette, montrant comment les entreprises peuvent donner la priorité aux personnes pour les aider à réussir.

Pour vous inscrire ou pour de plus amples informations sur l'événement SuccessConnect 2017, veuillez consulter le site :

http://www.sapsuccessconnect.com/en_us/london.html

À propos de Virgin Pulse

Faisant partie du groupe Virgin de Sir Richard Branson, Virgin Pulse est le principal fournisseur de solutions technologiques qui favorisent l'engagement et le bien-être des employés, aidant les employeurs à créer des effectifs plus heureux, en meilleure santé et, au final, plus productifs. La plateforme " mobile-first " moderne de la société offre une expérience utilisateur personnalisée qui utilise la ludification pour encourager les utilisateurs à former des habitudes qui inspirent un changement significatif et mesurable parmi les individus et les entreprises pour lesquelles ils travaillent. En aidant les employés à s'épanouir au travail et dans tous les aspects de leur vie, Virgin Pulse aide à changer les vies et les entreprises, de façon permanente, partout dans le monde. Plus de 2 200 entreprises internationales, représentant un grand nombre des sociétés des palmarès Fortune 500 et Best Places to Work, ont choisi les solutions de Virgin Pulse pour engager leur main-d'œuvre et faire évoluer les performances de leur entreprise. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.virginpulse.com.

SAP, SuccessConnect, SuccessFactors, PartnerEdge et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent communiqué de presse, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou déposées de SAP SE (ou d'une filiale de SAP), en Allemagne et dans d'autres pays. Le site http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx présente d'autres informations et avis en lien avec les marques commerciales. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs.