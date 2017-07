Visa Checkout s'envole vers de nouveaux horizons avec Air Canada

Les réservations en ligne avec Air Canada sont désormais plus rapides et plus faciles à effectuer avec Visa Checkout

TORONTO, ON--(Marketwired - 6 juillet 2017) - Visa a annoncé aujourd'hui que Visa Checkout est désormais offert pour les voyages effectués avec Air Canada, la compagnie aérienne la plus importante au Canada. Grâce à Visa Checkout, les clients d'Air Canada passent plus de temps à planifier leur voyage et moins de temps à saisir des renseignements sur le paiement et la facturation.

Comptant plus de 22 millions de comptes inscrits, Visa Checkout permet à des millions de consommateurs de payer en quelques clics sans avoir à saisir des renseignements sur les paiements ou l'expédition. Disponible désormais sur le site aircanada.com pour l'ordinateur de bureau et l'Internet mobile, Visa Checkout sera offert sur l'application mobile d'Air Canada l'année prochaine. Les clients d'Air Canada et de Vacances Air Canada pourront dorénavant payer des billets, des surclassements ou des frais d'enregistrement de bagages en ligne avec Visa Checkout.

" À Air Canada, notre priorité est de rendre l'expérience d'achat des clients aussi pratique que possible. L'intégration de Visa Checkout comme solution de paiement pour Air Canada et Vacances Air Canada offre aux clients une expérience d'enregistrement rapide, sécuritaire et facile ", a souligné M. Duncan Bureau, vice-président, Ventes mondiales, Air Canada.

" Cet été, les Canadiens pourront, grâce à Visa Checkout, voyager plus rapidement et plus facilement avec Air Canada ", a précisé Mme Stacey Madge, présidente et directrice nationale, Visa Canada. " Nous sommes heureux de faire équipe avec la compagnie aérienne la plus importante au Canada pour rendre les paiements de voyages en ligne plus rapides que jamais. "

Visa Checkout est déployé sur 23 marchés : États-Unis, Australie et Canada (où le produit a été lancé pour la première fois en juillet 2014), Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, France, Hong Kong, Inde, Irelande, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Pologne, Singapour, Espagne, Afrique du Sud, Émirats arabes unis et Royaume-Uni.

La liste des marchands Visa Checkout ne cesse de s'allonger et continue de simplifier les achats en ligne, sur n'importe quel appareil. Pour obtenir la liste de certains marchands participants et pour mieux vous renseigner sur les avantages de Visa Checkout, les émetteurs et les consommateurs, visitez www.visacheckout.ca.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. ( NYSE : V) est une société de technologie de paiement mondiale qui offre des modes de paiement électronique rapides, sûrs et fiables aux consommateurs, entreprises, institutions financières et gouvernements de plus de 200 pays et territoires. Nous exploitons l'un des réseaux

de traitement les plus perfectionnés au monde - VisaNet - qui peut traiter plus de 65 000 transactions à la seconde, tout en protégeant les consommateurs contre la fraude et en garantissant un paiement aux marchands. Visa n'est pas une banque. Elle n'émet aucune carte, ne consent aucun crédit et n'établit pas les taux ni les frais applicables aux consommateurs. Cependant, les innovations de Visa permettent à ses institutions financières clientes d'offrir plus de choix aux consommateurs : payer maintenant par carte de débit, à l'avance au moyen d'une carte prépayée ou plus tard à l'aide d'une carte de crédit.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez visa.ca, visacorporate.tumblr.com et @VisaNewsCA.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada desservant plus de 200 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 45 millions de passagers en 2016. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 57 aux États-Unis et 95 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 191 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale à avoir obtenu le classement quatre étoiles du cabinet de recherche indépendant Skytrax du Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez- vous à Air Canada sur Facebook.