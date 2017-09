Visa présente les membres de l'Equipe Visa pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques d'hiver

La liste contient le nom des athlètes de 17 pays, incluant les athlètes canadiens Mark McMorris, Travis Gerrits, Charles Hamelin, Mac Marcoux, Spencer O'Brien, Tessa Virtue et Scott Moir

TORONTO, ON--(Marketwired - 20 septembre 2017) - Visa ( NYSE : V) a annoncé aujourd'hui la liste mondiale des membres d'Équipe Visa pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018; la liste rassemble les noms de plus de 40 olympiens et paralympiens de 17 pays, dont Mark McMorris, Travis Gerrits, Charles Hamelin, Mac Marcoux, Spencer O'Brien,Tessa Virtue et Scott Moir. Cette équipe d'espoirs olympiques et paralympiques représente un groupe diversifié de personnes dans une gamme de sports, depuis la planche à neige et le patinage de vitesse jusqu'au saut à skis et au patinage artistique.

Partenaire olympique mondial depuis plus de 30 ans et partenaire paralympique depuis 2003, Visa a fondé son programme d'Équipe Visa en 2000, dans le but de fournir aux athlètes les outils, les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour réaliser le rêve de leur vie, tant en compétition qu'ailleurs, et ce, sans égard à leurs origines ou à leurs antécédents. Aujourd'hui, Équipe Visa est unifiée par les athlètes qui incarnent les valeurs d'acceptation, de partenariat et d'inclusion de Visa, en plus du talent athlétique auquel correspond leur personnalité.

" Nous sommes enchantés d'accueillir tous nos athlètes olympiques et paralympiques dans l'Équipe Visa; nous croyons que notre liste incarne parfaitement ce que représente la marque Visa, car ces athlètes repoussent les frontières chaque jour dans tout ce qu'ils font " affirme Brenda Woods, vice-présidente du Marketing, Visa Canada. " Les athlètes de l'Équipe Visa sont au cœur de Visa et nous sommes très heureux de les encourager dans leur poursuite de l'or olympique et paralympique à PyeongChang. "

Les athlètes canadiens suivants ont officiellement joint les rangs d'Équipe Visa avant PyeongChang 2018 :

Mark McMorris (Canada, surf des neiges - descente acrobatique et grand saut ) : Après un accident qui lui a presque coûté la vie dans l'arrière-pays de la Colombie-Britannique en mars 2017, la détermination de Mark d'atteindre la plus haute marche du podium en 2018 est ce qui alimente son rétablissement pour pouvoir dépasser ses propres limites. Puisqu'il a remporté le bronze à Sochi 2014, à peine deux semaines après s'être facturé une côte, on peut raisonnablement parier que Mark défiera le sort une fois de plus aux Jeux olympiques d'hiver, alors qu'il espère ramener l'or dans la toute première compétition du grand saut, sans doute sa meilleure activité.

Travis Gerrits (Canada, ski acrobatique - aérien) : Médaillé d'argent aux championnats du monde 2013 et participant aux Jeux olympiques d'hiver de Sochi 2014, Travis Gerrits admet lui-même être constamment à la recherche d'adrénaline, alimentée par le fait d'être accro au sentiment d'apesanteur alors qu'il s'élève à 50 pieds au-dessus de la rampe de départ. Travis s'est récemment ouvert au sujet de sa bipolarité et attribue à ce diagnostic sa motivation pour les prochains Jeux olympiques d'hiver PyeongChang 2018.

Charles Hamelin (Canada, patinage de vitesse sur courte piste) : Pendant toute sa carrière, le quadruple champion du monde a saisi de nombreux titres internationaux, entre autres 32 médailles de championnat du monde aux championnats mondiaux de patinage de vitesse sur courte piste de l'ISU, dont dix d'or. Déjà détenteur de trois médailles d'or olympiques et d'une d'argent, Charles est à trois médailles de devenir l'olympien le plus décoré de l'histoire du Canada.

Mac Marcoux (Canada, ski para alpin) : Mac Marcoux a commencé à skier à l'âge de quatre ans et a participé à sa première compétition de ski para-alpin à 13 ans, après avoir été remarqué par Alpine Canada Alpin. À peine trois ans plus tard, à l'âge de 16 ans, Mac a dévalé les pentes de Rosa Khutor, remportant l'or au slalom géant masculin pour les gens souffrant d'une déficience visuelle lors de sa première participation aux Jeux paralympiques d'hiver à Sochi 2014 avec son guide Robin Femy. En outre, Mac a obtenu des succès remarquables avec huit médailles au Championnat du monde, quatre Globes de cristal et 34 podiums en Coupe du monde. Mac est passionné de plein air et ses passe-temps favoris sont la pêche, le quatre-roues la motoneige ou passer du temps avec sa famille et ses amis.

Tessa Virtue et Scott Moir (Canada, patinage artistique - danse sur glace) : Vingt ans après avoir commencé ensemble leur carrière de patineurs, Scott Moir et Tessa Virtue participeront à leurs troisièmes Jeux olympiques d'hiver à PyeongChang 2018. Ensemble, ce couple médaillé de danseurs sur glace a décroché 11 médailles aux championnats du monde, sept médailles des quatre continents et 24 médailles du Grand Prix. Ils ont aussi remporté trois médailles olympiques, dont la médaille d'or à domicile à Vancouver 2010. À PyeongChang 2018, le couple favori du Canada cherchera à améliorer sa double médaille d'argent olympique des Jeux olympiques d'hiver de Sochi 2014 et à remonter au sommet du podium.

Spencer O'Brien (Canada, planche à neige - descente acrobatique et grand saut) : Ayant grandi près des montagnes de la Colombie-Britannique, Spencer O'Brien a fait ses premières descentes à l'âge de deux ans. Après sa médaille d'or aux Championnats du monde 2013, Spencer visait l'or aux Jeux olympiques d'hiver lors de la première compétition officielle de descente acrobatique à Sochi 2014. Dans les semaines précédant les Jeux, la quintuple médaillée des X Games a reçu un diagnostic d'arthrite rhumatoïde. Malgré ces obstacles, elle a pu se rendre aux finales de descente acrobatique, mais elle a terminé au 12e rang, en raison de problèmes techniques. Elle est l'une des rares athlètes olympiques originaire des Premières Nations du Canada, appartenant à la nation Haida Kwakwakw'wakw en Colombie-Britannique.

Entre autres athlètes de l'Équipe Visa de partout au monde, citons :

États-Unis Mikaela Shiffrin (États-Unis, ski alpin), Chloe Kim (États-Unis, planche à neige - demi-lune), Gus Kenworthy (États-Unis, ski acrobatique - descente acrobatique et demi-lune), Hilary Knight (États-Unis, hockey sur glace), Sarah Hendrickson (États-Unis, saut à ski), Maggie Voisin (États-Unis, Ski acrobatique - descente acrobatique), David Wise (États-Unis, Ski acrobatique - demi-lune), Jamie Anderson (États-Unis,planche à neige - descente acrobatique et grand saut), Oksana Masters (États-Unis, paraski de fond et parabiathlon).

- Hors compétition : Meryl Davis (États-Unis, patinage artistique) Charlie White (États-Unis, patinage artistique)

- À la retraite : Angela Ruggiero (États-Unis, hockey sur glace)

Asie : Lee, Sang-Hwa (Corée du Sud, patinage de vitesse), Park Seung-Hi (Corée du Sud, patinage de vitesse), Beibei Chu (Chine, para ski de fond), Han Cong (Chine, patinage artistique), Sui Wenjing (Chine, patinage artistique), Han Tianyu (Chine, patinage de vitesse sur courte piste), Zhang Yiwei (Chine, planche à neige - demi-lune), Sara Takanashi (Japon, saut à ski); Noriaki Kasai (Japon, saut à ski), Park, Caroline (Corée du Sud, hockey sur glace), Lee, Sang-Ho (Corée du Sud, planche à neige - slalom parallèle), Lim, Hyo-Jun (Corée du Sud, patinage de vitesse sur courte piste), Jung, Seung-Hwan (Corée du Sud, parahockey sur glace), Michael Christian Martinez (Philippines, patinage artistique)

Europe : Kamil Stoch (Pologne, saut à ski), Ester Ledecka (République tchèque, ski alpin et planche à neige - slalom parallèle), Roope Tonteri (Finlande, planche à neige - descente acrobatique et grand saut), Elise Christie (Grande-Bretagne, patinage de vitesse sur courte piste), Billy Morgan (Grande-Bretagne, planche à neige - descente acrobatique et grand saut), Peter Fill (Italie, ski alpin), Marcus Kleveland (Norvège, planche à neige - descente acrobatique et grand saut), Maxim Trankov (Russie, patinage artistique), Tatiana Volosozhar (Russie, patinage artistique), Stina Nilsson (Suède, ski de fond), Patrick Burgener (Suisse, planche à neige - demi-lune)

Afrique : Brolin Mawejje (Ouganda, planche à neige - descente acrobatique et grand saut)

Amérique du Sud : Dominique Ohaco (Chili, ski acrobatique - descente acrobatique)

