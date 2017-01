OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 24 jan. 2017) -

Vous attendez ou vous venez d'avoir un enfant? Sachez quels changements fiscaux vous attendent

Félicitations! Si vous attendez un bébé ou venez d'avoir un bébé, vous pourriez avoir droit à plusieurs crédits et prestations. Vous devriez aussi savoir quels changements fiscaux vous attendent.

Demandez des prestations pour enfants

Grâce à la Demande de prestations automatisée (DPA), vous pouvez demander automatiquement des prestations pour enfants lorsque vous enregistrez la naissance de votre nouveau-né. Si vous vivez dans une province offrant la DPA et que vous donnez votre consentement, vous présenterez automatiquement une demande pour les programmes suivants :

l'allocation canadienne pour enfants (ACE) - il s'agit d'un paiement mensuel non imposable versé aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans

le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) - il s'agit d'un paiement trimestriel non imposable aidant les particuliers et les familles à revenu faible ou modeste à récupérer une partie de la TPS/TVH qu'ils paient

tout programme provincial similaire - la plupart des provinces et des territoires offrent aussi des prestations et des crédits pour enfants et familles, que les familles peuvent recevoir en plus de l'ACE et du crédit pour la TPS/TVH

Si vous vivez dans un territoire qui n'offre pas la DPA, vous pouvez demander des prestations pour enfants et familles de deux façons. Vous pouvez soit utiliser le service « Demander des prestations pour enfants » dans Mon dossier ou remplir le formulaire RC66, Demande de prestations canadiennes pour enfants et l'envoyer à votre centre fiscal.

Avez-vous droit à la prestation fiscale pour le revenu de travail?

Votre bébé est considéré comme une personne à charge admissible, ce qui signifie que vous pouvez demander la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) ou un montant plus élevé si vous avez déjà droit à la prestation. La PFRT est un crédit d'impôt remboursable visant à offrir un allègement fiscal aux travailleurs et aux familles de travailleurs à faibles revenus. Les particuliers et les familles admissibles peuvent demander des versements anticipés de la PFRT, qui sont faits tous les trois mois.

Épargnez pour les études de votre enfant

Il n'est jamais trop tôt pour commencer à épargner pour les études de votre enfant, et ce, en cotisant à un régime enregistré d'épargneétudes (REEE). Les programmes comme la Subvention canadienne pour l'épargneétudes (SCEE) et le Bon d'études canadien (BEC) sont d'autres mesures pour vous encourager à souscrire à un REEE pour votre enfant. Ces programmes peuvent servir d'incitatif à cotiser à un REEE afin d'épargner pour les études postsecondaires de votre enfant.

Pour en savoir plus sur les prestations pour enfants et familles, allez à arc.gc.ca/prestations.

