Voxtel, filiale d'AtmanCo, signe une entente de service/partenariat avec Groupe V Média pour la votation de Occupation Double et Danser Pour Gagner

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 nov. 2017) - AtmanCo Inc. (« AtmanCo » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ATW) fort de ses succès comme fournisseur de moyens de votation et de facturation téléphonique dans l'industrie de la télévision (Taxi Payant, La Voix, La Voix Junior), Voxtel annonce aujourd'hui la signature d'une entente de service avec Groupe V Média propriétaire des chaînes V, MusiquePlus et de Max pour assurer les services de votation pour les émissions phares, Occupation Double et Danser Pour Gagner, et ainsi offrir une plus grande interactivité aux téléspectateurs.

Groupe V Media possède également des propriétés numériques, notamment la plateforme de contenus noovo.ca ainsi que le blogue sportif 25Stanley.

Nous sommes ravis d'assurer un vote efficace et pouvant recevoir les hauts volumes simultanés des émissions live du Groupe V Media tel que les « Tapis Rouges et le Gala » d'Occupation Double et les votes en directs qui auront lieu dans la toute nouvelle émission de V Danser pour Gagner. « Nous offrons une expertise unique au Québec et au Canada et nous sommes appelés à devenir de véritables conseillers stratégiques dans le positionnement des canaux de vote et de relance marketing qui ferons de l'évènementiel télévisuel une plateforme interactive encore plus puissante » indique Madame Catherine Dumas, Directrice principale, développement des affaires, marché du consommateur chez AtmanCo.

AtmanCo (TSX CROISSANCE:ATW) est un leader des technologies de l'information, propriétaire de plusieurs plateformes web reconnues tels VoxTel, Québec Rencontres, VuduMobile, Atman et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Québec Rencontres, une application de réseau social web et mobile, contribue au développement de relations interpersonnelles durables. VuduMobile se spécialise dans la messagerie texte pour entreprises grâce à son application texto unique, conviviale et bilingue et sa solution clé en main qui permettent la gestion de programmes de messagerie texte au sein de tous les types d'entreprises. Les passerelles de connectivité ('API') Atman permettent aux entreprises d'optimiser leur capital humain. Bloomed est une plateforme cloud de gestion des données ('smart data') sur les consommateurs et leurs comportements, est destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.