WANdisco signe un contrat de 2 millions de dollars avec l'un des plus grands détaillants au monde

SHEFFIELD, ROYAUME-UNI--(Marketwired - 14 juin 2017) - WANdisco ( LSE : WAND), leader mondial de Active Data Replication™, est heureux d'annoncer la signature d'un nouveau contrat avec une importante multinationale américaine de vente au détail. Le contrat a été signé directement par WANdisco et est évalué à environ 2 millions de dollars, payés intégralement en l'espace de 30 jours. La société de détail déploiera le produit breveté Big Data and Cloud de la société, WANdisco Fusion, avec un contrat de licence d'abonnement de trois ans et demi.

Fusion était réputée être la seule solution de qualité professionnelle disponible, permettant au Client de déplacer sans problème des données actives critiques entre les sites principaux et de reprise après sinistre et le Cloud sans aucun temps d'arrêt. La société de détail pourra maintenant générer des niveaux accrus d'efficacité dans son portefeuille actuel de reprise après sinistre, ce qui pourrait entraîner une réduction significative du capex de stockage futur et une meilleure capacité à saisir les données transactionnelles. Avec Fusion, cela peut être réalisé sans aucune modification de la capacité du Client à collecter et analyser les données clients à partir de ses magasins et de son site Web.

David Richards, P-DG et cofondateur de WANdisco, a déclaré :

" Pour un détaillant de cette taille, les temps d'arrêt ne sont pas une option. Le client remplace les systèmes existants afin de pouvoir générer des niveaux plus élevés de renseignements sur le consommateur et le merchandising, données inestimables dans le secteur de la vente au détail. Grâce à notre technologie brevetée, le client peut désormais déplacer sans problème de gros volumes de données critiques et mettre à niveau ses systèmes, tout en maintenant des niveaux de service stricts dans toutes ses opérations de reprise après sinistre.

" Ce contrat marque notre entrée dans le secteur de la vente au détail (une nouvelle verticale pour WANdisco) démontrant que la demande pour Fusion existe dans une multitude de secteurs à l'échelle mondiale. La forte dynamique de notre contrat continue de mettre en évidence la capacité unique de Fusion à fournir aux organisations mondiales le moyen de tirer parti de leurs applications de données volumineuses et de libérer le plein potentiel des analyses sur le Cloud. "

WANdisco est le leader mondial de Active Data Replication™. Sa technologie WANdisco Fusion brevetée permet de répliquer les données en constante évolution vers le Cloud et les centres de données locaux avec une cohérence garantie, aucun temps d'arrêt et aucune interruption d'activité. Elle permet également aux équipes de développement dispersées de collaborer comme si elles travaillaient toutes en un seul lieu. WANdisco possède un FEO avec IBM, ainsi que des partenariats avec Amazon Web Services, Cisco, Google Cloud, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft Azure et Oracle, pour revendre sa technologie brevetée. WANdisco travaille également directement avec les entreprises Fortune 1000 dans le monde entier afin de s'assurer que leurs données puissent leur fournir la vision réelle dont elles ont besoin.

