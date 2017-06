Workday classé parmi les leaders du premier Magic Quadrant de Gartner consacré aux logiciels de gestion comptable et financière en mode Cloud pour les sociétés de taille moyenne, les grandes entreprises et les multinationales

Cette distinction souligne l'exhaustivité de la vision et la capacité d'exécution de Workday

PARIS, FRANCE--(Marketwired - Jun 22, 2017) - Workday, Inc., l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines, fait son entrée parmi les leaders du tout premier Magic Quadrant consacré par le cabinet Gartner, Inc. aux logiciels de gestion comptable et financière en mode Cloud utilisés par les sociétés de taille moyenne, les grandes entreprises et les multinationales.1 Workday a été reconnu comme leader grâce à sa capacité de mise en œuvre et à sa vision d'entreprise globale.

Conscient du recentrage des Directions Financières et de l'évolution de leurs exigences, Workday a décidé de réinventer les systèmes de gestion financière en imaginant un socle technologique bâti pour faire face aux changements. Avec son système de gestion financière basé sur le Cloud Workday Financial Management, les entreprises multinationales peuvent accéder à des informations plus pertinentes concernant leurs opérations ; générer des rapports en temps réel concernant leur performance financière ; suivre l'évolution de leurs activités et des réglementations en vigueur (normes ASC 606 ou IFRS15) ; et tendre en permanence vers une plus grande efficacité et des contrôles plus rigoureux, avec notamment des pistes d'audit disponibles en permanence.

Au cours des trois dernières années, la communauté des clients utilisateurs de la solution de gestion financière de Workday a triplé, accueillant des entreprises qui, à l'image d'Aon plc., Cushman & Wakefield ou Netflix, ont mesuré la puissance d'un système de gestion financière déployé sur le Cloud. Workday a également investi pour étendre les avantages de son système de gestion financière en intégrant de nouveaux produits. Par exemple, Workday Planning, première solution de planification, budgétisation et prévision est conçue pour permettre aux entreprises de planifier de manière continue et collaborative au sein d'un seul et unique système d'enregistrement comptable. Enfin, Workday a récemment dévoilé Workday Financial Performance Management, une solution qui apporte la souplesse nécessaire pour consolider, clôturer, générer des rapports et planifier sans remplacer le grand livre comptable.

« En positionnant Workday parmi les leaders sur le marché de la gestion financière en mode Cloud, Gartner confirme que notre entreprise propose un produit réellement différenciant qui fournit les outils financiers indispensables pour se développer et générer un avantage compétitif », a déclaré Betsy Bland, vice-président, Financial Management Products, Workday. « Dès ses débuts, Workday a révolutionné l'industrie en mettant inlassablement l'accent sur la satisfaction de ses clients. Cet engagement, combiné à une solide présence sur le Cloud, nous permet d'anticiper les besoins de nos clients pour les aider à naviguer dans un environnement financier de plus en plus complexe tout en poursuivant leur croissance au niveau mondial. »

