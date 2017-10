Workday lance sa première offre de Data-as-a-Service (DaaS) avec Workday Benchmarking

Ces données sur la composition des effectifs et l'efficacité du management aideront les organisations du monde entier à optimiser leurs performances grâce à des analyses comparatives à forte valeur ajoutée

PARIS, FRANCE--(Marketwired - Oct 10, 2017) - WORKDAY RISING - Workday, Inc. ( NASDAQ : WDAY), l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines, annonce aujourd'hui la disponibilité de Workday Data-as-a-Service (DaaS), un service Cloud offrant aux clients de précieuses données favorisant une prise de décision plus éclairée. Premier-né de cette nouvelle offre DaaS, Workday Benchmarking génère des indicateurs clés permettant aux clients de mieux évaluer leurs performances par rapport à celles des autres entreprises, dans le but d'optimiser leurs activités sur leurs marchés respectifs.

Grâce à Workday Benchmarking, les clients peuvent tirer parti de la puissance mondiale de la vaste communauté Workday, forte de plus de 26 millions d'employés représentant plus de 1 800 entreprises. Le service est complètement unifié à l'ensemble des solutions Workday (Workday Financial Management, Workday Human Capital Management (HCM), Workday Planning, et Workday Prism Analytics). Les clients bénéficient ainsi du seul système Cloud permettant de planifier, gérer et analyser leurs performances au sein d'un environnement sécurisé.

Des benchmarks, analyses et informations toujours à jour pour de meilleures performances

Les services et rapports d'évaluation traditionnels produisent le plus souvent des données obsolètes, et manquant de contexte, Ils sont non seulement coûteux, mais aussi difficiles à gérer en raison d'un manque de flexibilité en matière de règles et de calculs. Workday Benchmarking s'appuie sur la puissance d'analyse de Workday et répond à ces enjeux en permettant à ses clients de mieux comprendre et comparer leurs performances à l'aide de données fiables et en temps réel. Les clients adhérant à ce nouveau service commencent par définir les données qu'ils souhaitent soumettre. Celles-ci sont alors anonymisées et intégrées à un ensemble de données agrégées et sécurisées. En retour, ils accèdent à des benchmarks représentatifs de la communauté de clients Workday. Ils peuvent ainsi comparer leurs performances à celles de leurs pairs présentant des caractéristiques similaires en termes de secteur d'activité ou de taille. Ces benchmarks figurent alors dans les applications et tableaux de bord auxquels les dirigeants accèdent le plus fréquemment leur permettant de prendre des décisions éclairées quant aux mesures à mettre en place pour renforcer leur compétitivité.

Avec Workday Benchmarking, les clients ont accès à un large catalogue de benchmarks :

Des benchmarks sur la composition des effectifs (âge, diversité, ancienneté, etc.) - Par exemple, les responsables RH d'une société évoluant dans le secteur des nouvelles technologies peuvent comparer le pourcentage hommes/ femmes de leurs effectifs avec ceux d'organisations similaires afin de déterminer où ils se situent en matière de parité.

À l'image de l'ensemble de la suite d'applications Workday, Workday Benchmarking repose sur une unique version logicielle, une seule source de données, une seule et même communauté, le même modèle de sécurité et la même expérience utilisateur. Les clients bénéficient ainsi :

De données à jour et fiables - Les données transactionnelles en temp réel garantissent une agrégation cohérente, précise et pertinente. Les clients peuvent ainsi accéder plus rapidement à des analyses comparatives et à des calculs fiables.

« Les données constituent le nouvel Eldorado des entreprises. Workday Benchmarking est le témoin de notre aptitude à constamment proposer des capacités d'analyse permettant aux organisations d'extraire encore plus de connaissances de leurs données et de la communauté Workday dans son ensemble », déclare Joe Korngiebel, directeur technique de Workday. « Désormais, nos clients du monde entier profiteront d'informations à jour et fiables fournissant une vision globale sur les performances de leur entreprise par rapport à celles de leurs homologues. Ces informations leur permettront de hiérarchiser leurs initiatives, de définir de meilleures pratiques, et d'allouer instantanément des ressources de façon stratégique. »

Disponibilité

Workday Benchmarking est disponible et sans coût supplémentaire pour les clients Workday.

Ressources supplémentaires

Consultez l'article sur le blog de Pete Schlampp, vice-président de Workday Prism Analytics: How Workday is Doubling Down on Data and Analytics.

À propos de Workday

Workday est l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines. Fondée en 2005, Workday propose des applications de Gestion du capital humain, de Gestion Financière et d'Analyses Décisionnelles conçues pour les grandes organisations et entreprises dans le monde. Plus de 1 800 entreprises, de taille moyenne aux entreprises du classement Fortune 50, ont choisi Workday.

