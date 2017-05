WSP débute l'année 2017 sur une solide note en annonçant une solide performance pour le 1er trimestre

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 mai 2017) - Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (« WSP» ou la « Société ») a annoncé ses résultats financiers et opérationnels pour le premier trimestre de l'exercice 2017 terminé le 1er avril 2017.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE 2017

WSP a livré une solide performance pour le trimestre, avec une croissance interne consolidée des produits des activités ordinaires nets de 10,1 %. Une fois ajustée pour tenir compte de l'écart des jours facturables entre 2017 et 2016, la croissance interne consolidée des produits des activités ordinaires nets pour le premier trimestre de 2017 s'est établie à environ 4 %, légèrement supérieure à nos attentes.

Produits des activités ordinaires de 1 633,9 M$ et produits des activités ordinaires nets de 1 275,9 M$, en hausse respective de 10,2 % et de 9,8 % comparativement au premier trimestre de 2016.





BAIIA ajusté de 114,5 M$, en hausse de 23,0 M$, ou de 25,1 %, par rapport au premier trimestre de 2016.





Marge du BAIIA ajusté de 9,0 %, comparativement à 7,9 % au premier trimestre de 2016.





Résultat net ajusté de 49,8 M$, ou 0,49 $ par action, en hausse respectivement de 50,5 % et de 48,5 % par rapport au premier trimestre de 2016.





Résultat net ajusté excluant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de 61,1 M$, ou 0,60 $ par action, en hausse respectivement de 35,8 % et de 33,3 % par rapport au premier trimestre de 2016.





Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrant à 47,6 M$, ou 0,47 $ par action, pour le trimestre, en hausse respectivement de 72,5 % et de 67,9 % par rapport au premier trimestre de 2016.





Carnet de commandes s'établissant à 5 985,3 M$, représentant 10,6 mois de produits des activités ordinaires, en hausse de 316,5 M$, ou de 5,6 %, par rapport au quatrième trimestre de 2016 et en hausse de 455,6 M$, ou de 8,2 %, par rapport au premier trimestre de 2016.





Le délai de recouvrement de 78 jours est demeuré stable par rapport au premier trimestre de 2016.





Dividende trimestriel déclaré de 0,375 $ par action et taux de participation au régime de réinvestissement des dividendes (« RRD ») de 54,1 %.





En incluant le BAIIA ajusté sur 12 mois complets pour tenir compte de toutes les acquisitions, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté s'établit à 1,6 fois, conformément à notre fourchette cible.





Perspectives financières pour l'exercice 2017 maintenues.





« Nos résultats du premier trimestre représentent un bon début d'année et cette solide performance nous donne confiance que nous pourrons poursuivre sur cette lancée et atteindre les objectifs fixés dans les perspectives annoncées pour 2017, » a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de la WSP. « Nous entendons continuer à nous concentrer sur le rendement financier et sur notre performance opérationnelle. En parallèle, nous ne ménagerons donc aucun effort pour promouvoir notre marque, car elle est l'expression de ce que nous sommes et ce en quoi nous croyons. WSP est connue pour la qualité et l'ampleur de ses compétences. Notre nouvelle image de marque ramène cette réalité au premier plan et nous donne l'occasion de renforcer et de moderniser la façon dont nous nous présentons à nos clients, à nos employés, à nos actionnaires ainsi qu'aux communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités, tant sur le plan local qu'à l'international. Ce renouveau devrait se traduire par des possibilités accrues pour toutes les parties prenantes et par une croissance soutenue ».

DIVIDENDE

Le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 juillet 2017, aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 30 juin 2017.

RAPPORTS FINANCIERS

Ce communiqué comprend, par renvoi, les rapports du premier trimestre de l'exercice 2017 comprenant les états financiers résumés, consolidés et non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société.

Pour obtenir une copie des résultats financiers complets du premier trimestre de l'exercice 2017, y compris le rapport de gestion les états financiers résumés, consolidés et non audités, le lecteur est prié de consulter le site Web de la Société à www.wsp.com.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

WSP tiendra une conférence téléphonique à 16 h (heure de l'Est) le 10 mai 2017 afin de commenter ces résultats. Pour participer à la conférence, veuillez composer le 1-647-788-4922 ou le 1-877-223-4471 (sans frais).

Une présentation des résultats et des faits saillants du premier trimestre de l'exercice 2016 sera disponible le même jour à l'adresse www.wsp.com dans la section « Investisseurs ».

Il sera également possible de réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 19 mai 2017. Les numéros de téléphone pour accéder à cette rediffusion sont le 1-416-621-4642 ou le 1-800-585-8367 (sans frais), code d'accès 88011086. La réécoute de la conférence téléphonique sera aussi disponible sur le site Web de WSP dans les jours suivant l'appel.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Premier trimestre 2017 2016 (en millions de dollars, sauf le nombre d'actions et les données par action) Période allant du

1er janvier au

1er avril Période allant du

1er janvier au

26 mars Produits des activités ordinaires 1 633,9 $ 1 483,0 $ Moins : sous-consultants et coûts directs 358,0 $ 320,9 $ Produits des activités ordinaires nets* 1 275,9 $ 1 162,1 $ Coûts liés au personnel 989,7 $ 909,8 $ Charges locatives 57,6 $ 57,8 $ Autres charges d'exploitation1) 114,9 $ 104,1 $ Quote-part du résultat des entreprises associées (0,8 ) $ (1,1 ) $ BAIIA ajusté* 114,5 $ 91,5 $ Coûts d'acquisition et d'intégration* 3,0 $ 7,4 $ BAIIA* 111,5 $ 84,1 $ Dotation à l'amortissement des immobilisations incorporelles 20,1 $ 19,8 $ Dotation à l'amortissement des immobilisations corporelles 18,7 $ 18,3 $ Charges financières 8,1 $ 8,4 $ Quote-part de la dotation à l'amortissement des entreprises associées 0,4 $ 0,4 $ Résultat avant impôt 64,2 $ 37,2 $ Charge d'impôt sur le résultat 16,5 $ 9,5 $ Quote-part de l'impôt sur le résultat des entreprises associées 0,1 $ 0,2 $ Résultat net 47,6 $ 27,5 $ Attribuable aux : - Actionnaires 47,6 $ 27,6 $ - Participations ne donnant pas le contrôle - $ (0,1 ) $ Résultat net de base par action 0,47 $ 0,28 $ Résultat net dilué par action 0,47 $ 0,28 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions 101 773 124 99 654 536 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 101 864 124 99 674 597

* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ». 1) Les autres charges d'exploitation incluent les profits/pertes de change lié à l'exploitation et les produits d'intérêts.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. Toutefois, elle a eu recours à des mesures non conformes aux IFRS, soit les suivantes : les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social, la marge du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social, le résultat net ajusté; le résultat net ajusté par action; le résultat net ajusté excluant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises; le résultat net ajusté excluant l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises par action; les coûts d'acquisition et d'intégration; le carnet de commandes, les fonds provenant des activités d'exploitation, les fonds provenant des activités d'exploitation par action, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles par action, le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement ») et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Ces mesures financières non définies par les IFRS sont définies dans le rapport de gestion, présenté sur le site Web de WSP à www.wsp.com et déposé sur SEDAR à www.sedar.com.

La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d'exploitation de la Société, puisqu'elles constituent des indicateurs clés de son rendement. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs: bâtiment, transport et infrastructures, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. La Société offre en outre des services hautement spécialisés pour la réalisation de projets ainsi que des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 36 000 employés de talent travaillant dans 500 bureaux situés dans 40 pays, la Société occupe une place de choix pour réaliser des projets durables partout où ses clients ont besoin d'elle. www.wsp.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 publié sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.