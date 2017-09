WSP nomme Eric Peissel au rôle dirigeant du secteur d'activité du Transport au Canada, suite au départ à la retraite de Dave Jull, après plus de 40 ans de leadership au sein de l'équipe Transport

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 sept. 2017) -

Eric Peissel, actuellement vice-président du secteur Transport chez WSP pour l'Ouest canadien, assumera le rôle de dirigeant du secteur d'activité national Transport pour WSP au Canada dès le 1er janvier 2018. Ceci suit l'annonce indiquant que Dave Jull prendra sa retraite à la même date. Grâce à son expérience, son leadership et son désir d'innover, Dave a contribué au succès de notre entreprise pendant plus de 40 ans. Au cours des quatre prochains mois, Eric travaillera étroitement avec Dave afin d'assurer une transition harmonieuse.

Eric travaille au sein de WSP depuis plus de 16 ans et a géré des équipes au Québec, en Ontario et dans l'Ouest canadien. Dans son nouveau rôle, Eric sera responsable de l'orientation nationale, du développement des clients et de la stratégie pour le secteur Transport.

Eric détient une maîtrise en urbanisme de l'Université McGill ainsi qu'un baccalauréat en planification urbaine de l'Université Concordia. Il relèvera directement de Greg Northcott, chef de l'exploitation pour le Canada et il sera basé à Montréal.

Greg Northcott commente : « La stratégie de WSP est de développer les meilleurs talents au Canada. Nous sommes ravis d'avoir trouvé le candidat parfait pour assumer ce rôle dans notre propre bassin d'employés talentueux. Nous savons que l'expérience d'Eric et sa compréhension approfondie de nos activités de transport au Canada, seront un atout important tant pour nos clients que pour nos employés du secteur des transports. »

M. Northcott ajoute : « Nous voulons également reconnaître la contribution très importante et appréciée que Dave Jull a apportée au secteur des transports de WSP et nous lui souhaitons une retraite agréable. »

