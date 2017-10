WSP nomme un nouveau dirigeant au Canada afin de mener la croissance dans le secteur des ports et des activités maritimes

Martijn van den Berk se joint à l'entreprise en tant que vice-président pour le secteur Ports et activités maritimes

WSP est fière d'annoncer la nomination de Martijn van den Berk au Canada en tant que vice-président du secteur Ports et activités maritimes qui a nouvellement été créé au sein du secteur d'activité national Transport. M. van den Berk possède plus de 18 ans d'expérience en gestion de projet internationale dans l'environnement des infrastructures portuaires et maritimes.

Dernièrement, M. van den Berk a travaillé en tant que directeur d'unité d'affaires pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde au sein d'une firme d'ingénierie maritime majeure où il dirigeait une équipe de 200 professionnels. La grande expérience de M. van den Berk en gestion de projet à l'échelle mondiale comprend de nombreux projets relatifs aux ports et aux activités maritimes, y compris la conception et la construction de structures côtières et maritimes comme des brise-lames, des jetées, des murs de quai, du dragage et de la remise en état. Il possède également de l'expérience spécialisée en terminaux à conteneurs, terminaux de vrac liquide et de gaz, projets de développement riverains ainsi que chantiers navals et bases navales. M. van den Berk a récemment présidé le Netherlands Business Council, Dubai & Northern Emirates, et est membre de la Society of Engineers des Émirats arabes unis ainsi que de la Royal Institute of Engineers de l'Allemagne. Il est titulaire d'une maîtrise en génie civil de l'Université de technologie de Delft aux Pays-Bas.

M. Gregor Neilson, vice-président, Opérations, Transport chez WSP au Canada, a commenté : « WSP voit un très grand potentiel dans le secteur des ports et des activités maritimes au Canada et s'engage à créer une gamme de services complète pour nos clients, tout en tirant parti des grandes capacités et ressources portuaires, maritimes et côtières disponibles à l'intérieur de l'organisation mondiale de WSP. Nous sommes très heureux que Martijn van der Berk se soit joint à nous dans cette démarche. Des infrastructures portuaires ou maritimes bien conçues et efficaces sont essentielles pour augmenter la circulation des biens et des services, améliorer les activités commerciales et augmenter les occasions de développement économique au Canada. »

M. van der Berk travaillera au bureau de Thornhill en Ontario.

