WSP renforce l'équipe canadienne de Bâtiment

WSP est fière d'annoncer deux changements importants au sein de la haute direction de l'équipe canadienne de Bâtiment. Après avoir occupé un poste dans la haute direction de l'équipe canadienne des bâtiments de WSP avec succès, Armin von Eppinghoven assumera le rôle de vice-président principal des relations, de l'engagement et des stratégies avec les clients pour le secteur Bâtiment. Les années d'expérience d'Armin, se chiffrant à plus de 30 en totalité, seront mises à profit dans ce rôle hautement stratégique. M. von Eppinghoven dirigera des approches novatrices en matière d'engagement des clients, de développement des affaires et de nouveaux marchés.

WSP souhaite également la bienvenue à Terry Tommason, nouveau membre de l'équipe de direction au Canada pour le secteur Bâtiment. Terry est un leader en développement de programmes et projets majeurs. Il possède plus de 24 ans d'expérience dans l'industrie et a travaillé sur certains des projets complexes les plus importants au monde. Avant de rejoindre WSP, Terry a occupé plusieurs rôles d'envergure tels que la direction générale et des opérations pour deux grandes firmes pluridisciplinaires mondiales. Terry a également eu la responsabilité du processus d'appel d'offres, de la conversion et de la livraison de nombreux projets comme celui de la Kingdom Tower (bâtiment le plus haut du monde) en Arabie Saoudite et des stades qui accueilleront la Coupe du Monde de la FIFA en 2022 au Qatar.

Gregory Northcott, chef de l'exploitation pour les activités de WSP au Canada, ajoute : « L'arrivée de ces nouveaux membres au sein de l'équipe de direction ainsi que le réalignement des rôles de chacun représente une étape palpitante dans l'évolution de notre firme dans le secteur Bâtiment. Tel que nous le soulignons dans notre plan stratégique, nous désirons capter et préserver l'attention de nos clients importants, attirer les gens de qualité au sein de notre main d'œuvre et élever nos solutions techniques et opérationnelles à un niveau supérieur. De plus, avec ces changements et grâce au leadership d'Armin et Terry, nous avons franchi une étape importante dans la réalisation de nos objectifs stratégiques, poursuivi le développement de notre identité commune et offert à nos clients au Canada des idées de qualité, des technologies et des solutions pour faire avancer leurs projets futurs. »

Ces deux membres de la haute direction travailleront au bureau de Markham en Ontario.

