Xplor 2017 sera sous la présidence d'honneur de M. Ammar Al-Joundi, Président d'Agnico Eagle

L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) est heureuse d'annoncer qu'Xplor 2017 se déroulera sous la présidence d'honneur de M. Ammar Al-Joundi, Président d'Agnico Eagle. Les 18 et 19 octobre 2017, l'événement réunira les principaux intervenants qui contribuent au développement de la filière minérale et au développement économique du Québec.

M. Al-Joundi a été nommé président d'Agnico Eagle en avril 2015. Il était auparavant vice-président et chef de la direction financière de la société. M. Al-Joundi possède plus de 20 ans d'expérience en finance et en stratégie commerciale et possède une vaste expérience dans l'exploitation minière, les marchés financiers et les institutions financières.

Avant d'assumer la présidence d'Agnico Eagle, M. Al-Joundi a occupé différents postes de direction chez Barrick Gold Corporation et Barrick South America. M. Al-Joundi est ingénieur professionnel. Il a obtenu son diplôme (avec distinction) de l'Université de Toronto en génie mécanique et possède un MBA (avec des honneurs) de l'Université Western Ontario.

« Agnico Eagle est au cœur du développement économique du Québec depuis plusieurs décennies. Nous sommes fiers de nous associer à l'AEMQ afin de démontrer notre volonté commune de stimuler l'entrepreneuriat minier et son importance pour le développement économique du Québec. Nous supportons plusieurs projets d'exploration sur le territoire du Québec, car nous croyons à son potentiel, à la qualité de sa main-d'œuvre et au savoir-faire développé lors des dernières décennies.» souligne M. Al-Joundi.

Depuis 60 ans, Agnico Eagle accomplit sa mission de bâtir une entreprise de haut calibre, dotée d'une stratégie d'affaires simple et cohérente, qui génère des rendements supérieurs à long terme pour ses actionnaires et offre un milieu de travail de choix à ses employés, tout en contribuant au bien-être des communautés où elle exerce ses activités.

« C'est un honneur pour notre association de collaborer avec une entreprise qui a grandie et s'est épanouie suite à son entrée au Québec dans les années 1970, et qui y est aujourd'hui le plus important producteur d'Or au Québec. La croissance d'Agnico Eagle au cours de ces années, illustre bien la force de notre filière minérale québécoise. » a déclaré Me Frank Mariage, président du conseil d'administration de l'AEMQ.

Xplor : Le Congrès de l'exploration minière, une référence dans l'industrie.

Organisé par l'AEMQ, Xplor rassemble plus de 1000 participants annuellement : investisseurs, entrepreneurs, prospecteurs, ingénieurs, géologues et fournisseurs de services. Poursuivant sur la même lancée, il propose des opportunités de réseautage et un programme de conférences de grande qualité, le positionnant comme l'événement incontournable de l'industrie.

À propos de l'AEMQ

L'AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants œuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l'Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 1200 membres individuels et 220 membres corporatifs.

