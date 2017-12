Yorbeau fait l'acquisition d'une propriété à fort potentiel pour le zinc dans le camp Chibougamau

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 déc. 2017) - Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX:YRB) (la "Compagnie" ou "Yorbeau") a le plaisir d'annoncer l'acquisition de la propriété KB située dans le canton McCorkill à 35 kilometres à l'est de la ville de Chibougamau. La propriété, localement connu aussi sous le nom "Kill Bill", comprend 30 claims couvrant 16,7 kilomètres carrés et est localisée à la limite est de la ceinture géologique Abitibi au Québec (Figure 1). Un réseau élaboré de chemins forestiers y donne facilement accès.

Des travaux antérieurs ont fait ressortir le potentiel de zinc et de cuivre de la propriété KB, notamment des intersections de forage dans un horizon stratigraphique de sulfures massifs encastré dans des roches volcaniques mafiques et felsiques. Le contexte géologique de la propriété KB est similaire à celui du projet Scott, notamment un indice minéralisé de sulfures massifs volcanogènes (SMV), la présence de tufs felsiques, ainsi que le voisinage possible d'une source de chaleur élevée synvolcanique due à la proximité du Complexe synvolcanique du Lac Doré (figure 1).

Pour voir Figure 1, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/Figure1_Yorbeau.pdf

D'après les archives du gouvernement du Québec, un forage effectué par la société Icon Sullivan en 1965 contenait une intersection de 1 mètre de sulfures massifs titrant 1,9 % en cuivre et 11,0 % en zinc. De plus, les Ressources Tectonic, qui a vendu les claims à Yorbeau, a creusé des tranchées en 2012 et prélevé des échantillons en rainure dans l'horizon de sulfures massifs, lesquels ont donné une moyenne de 1,4 % en cuivre, 8,1 % en zinc et 51,5 gramme d'argent par tonne sur 0,8 mètre. Dans la même année, du personnel technique de Ressources Cogitore ont prélevé des échantillons choisis ("grab samples") dans la même tranchée, et ceux-ci ont donné des teneurs moyennes similaires, avec en plus une teneur de 2,2 g/t en or. Les résultats d'analyse des échantillons prélevés par Cogitore en 2012 sont illustrés dans le tableau ci-dessous:

échantillon %Cu %Zn g/t Au g/t Ag 23412 2.09 11,50 0,13 51,8 23413 1,05 5,73 0,05 31,9 23414 1,48 12,95 0,34 66,0 23415 0,91 6,67 8,25 72,9 moyenne 1,4 9,2 2,2 56

La minéralisation dans les échantillons ci-dessus consiste en des sulfures massifs laminés contenant de la pyrrhotine, pyrite, sphalérite et chalcopyrite. À noter que des échantillons choisis sont sélectifs par nature et que les valeurs rapportées peuvent ne pas représenter exactement l'ensemble de l'horizon minéralisé.

Les Ressources Tectonic ont accordé à Yorbeau, en vertu d'une entente signée, une option en vue d'acquérir 100 % de la propriété KB en échange de paiements comptants échelonnés sur trois ans totalisant 200 000 $ et la réalisation de 750 000 $ de travaux d'exploration. Yorbeau a effectué un paiement de 30 000 $ au comptant à la signature du contrat, en plus de s'engager à un minimum de 150 000 $ de travaux d'exploration, le reste des dépenses et des paiements étant laissé à la discrétion de Yorbeau. Tectonic a retenu une redevance sur la production de 1 % du revenue net de fonderie ("NSR") sur les claims, laquelle peut être rachetée par Yorbeau en tout temps au prix de 1,5 million $.

"La conjoncture positive du marché du zinc combinée à la publication récente de l'étude économique préliminaire favorable de notre projet Scott ont rendu stratégiques pour notre société les gîtes de zinc du camp minier de Chibougamau qui offrent des caractéristiques géologiques similaires à celles du projet Scott", a déclaré le dr Gérald Riverin, président de Yorbeau. "En dépit des hautes teneurs de zinc détectées localement en surface dans le propriété KB, aucun forage n'a été effectué en dessous de 150 mètres de profondeur verticale. La propriété n'a toujours pas été explorée selon des concepts modernes de recherche de gisements SMV. Avec le projet Scott, notre équipe technique a développé une grande expertise pour ce type d'exploration dans le camp minier de Chibougamau, et Yorbeau est impatiente d'amorcer l'exploration sur cette propriété".

Yorbeau planifie actuellement un programme d'exploration sur KB qui débutera au premier trimestre de 2018. Les travaux comprendront un levé géophysique aéroporté, des travaux de reconnaissances sur le terrain et possiblement le creusage de tranchées, avant de commencer les forages.

Les échantillons prélevés par Cogitore in 2012 ont été envoyés dans des sacs en plastique au Laboratoire ALS Chemex de Val d'Or au Québec, pour prépraration et analyse avec des standards et échantillons appropriés pour contrôle de qualité.

M. Gérald Riverin, PhD, géo., une personne qualifiée (tel que défini par NI 43-101), a révisé et approuvé le contenu de ce communiqué de presse. Note : Certains employés de Ressources Cogitore impliqués dans l'échantillonnage mentionné dans ce communiqué font maintenant partie de l'équipe technique de Yorbeau, laquelle a accès à toute l'information sur l'échantillonnage et aux certificats d'analyse de Cogitore. L'échantillonnage effectué par Cogitore en 2012 a été fait par Francis Lefebvre, géo., sous la supervision de Sylvain Lépine, géo., maintenant employé de Yorbeau.

À propos de Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse daté du 30 mars 2017) et sur laquelle un Étude Économique Préliminaire a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

