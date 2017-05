Yorbeau présente une mise à jour du projet Rouyn

- plus de 16 000 mètres de forage complétés - intersections à hautes teneurs en or confirment le potentiel en profondeur de la zone Lac Gamble

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 mai 2017) - Les Ressources Yorbeau inc (TSX:YRB.A) (la "Société" ou "Yorbeau") est heureuse de présenter un rapport sur les forages d'exploration effectués par une filiale de Kinross Gold Corporation ("Kinross") sur sa propriété Rouyn ("la Propriété") au Québec, Canada, détenu à 100 % par Yorbeau. La Société a signé une entente avec Kinross en octobre 2016, stipulant que Kinross avait l'option d'acquérir 100 % d'intérêt dans la Propriété Rouyn de Yorbeau au Québec, Canada.

Afin d'acquérir cette option d'achat, Kinross doit financer 12 millions (dollars canadiens) en frais d'exploration sur une période de 4 années, incluant un engagement ferme de 3 millions durant les premiers 18 mois ainsi qu'un minimum de 12 500 mètres de forage.

En tant qu'opérateur, Kinross a déjà complété 23 sondages pour un total de 16,048 mètres. Ces forages incluent les forages par coin de déviation et les trous abandonnés pour déviation excessive. Le métrage complété satisfait l'engagement de 12 500 mètres minimum spécifié dans l'entente. Kinross déclare qu'elle a dépensé à la fin de mars 2017, approximativement 1,9 millions des 3 millions de l'engagement ferme.

L'objectif global du programme est d'identifier des zones à hautes teneurs dans un large corridor aurifère à l'intérieur des roches ultramafiques du Groupe de Piché. Deux secteurs principaux sur la Propriété, les zones Astoria et Lac Gamble, ont été activement testés depuis le début du programme de forage à des profondeurs verticales excédant 600 à 700 mètres. Alors que de nombreuses analyses sont toujours en attente pour plusieurs trous, plusieurs intervalles excédant 3.0 grammes d'or par tonne ont déjà été identifies, tel que montré ci-dessous:

Zone Astoria

Sondage De

(m) À

(m) Long.

(m) g/t

Au Remarques AS-16-653 835.4 837.8 2.4 7.8 Lower Piché AS-16-654 675.3 677.6 2.4 16.7 Upper Piché 702.1 708.5 6.5 2.9 Lower Piché 718.0 720.3 2.3 4.9 Footwall Zone AS-16-654W 676.1 678.8 2.7 5.2 Lower Piché 686.0 688.3 2.3 3.2 Footwall AS-16-654W2 643.5 646.2 2.7 3.9 Lower Piché AS-16-655 780.5 785.0 4.5 5.0 Lower Piché incluant 780.5 782.6 2.1 7.0 AS-16-657 926.0 927.0 1.0 6.3 Lower Piché 933.0 939.6 6.6 3.4 Footwall AS-16-658 1000.6 1002.5 1.9 5.3 Footwall AS-17-659 992.0 994.5 2.5 3.3 Lower Piché AS-17-660 891.0 892.6 1.6 4.7 Lower Piché 902.7 904.5 1.8 7.5 Footwall AS-17-663 712.8 718.0 5.2 3.2 Upper Piché 750.5 753.2 2.7 6.0 Lower Piché AS-17-666 676.5 678.0 1.5 5.7 Lower Piché AS-17-667 860.8 863.3 2.5 6.5 Lower Piché

Zone Lac Gamble

Sondage De

(m) À

(m) Long

(m) g/t

Au Remarques GA-17-665W 890.7 896.5 5.9 7.9 Lower Piché incluant 894.5 896.5 2.0 15.7 GA-17-668 777.5 780.5 3.0 14.7 Lower Piché GA-17-668W 748.0 751.0 3.0 10.0 Lower Piché incluant 748.0 750.0 2.0 14.2 12-GA-579-W1B 779.3 783.3 4.0 5.0 Forage par coin de déviation, foré par Yorbeau en 2012, analysé en 2017 - Zone Hangingwall 818.0 825.8 7.8 7.0 Forage par coin de déviation foré par Yorbeau en 2012, analysé en 2017 - Lower Piché

Note: Les teneurs rapportées sont non coupées, et les profondeurs représentent la longueur le long des carottes de sondage.

Les longueurs des carottes citées ci-haut ne représentent pas la vraie épaisseur. Les épaisseurs horizontales varient de 75 à 80 % de la longueur de la carotte. Les analyses rapportées pour la zone du Lac Gamble comprennent un forage par coin de déviation foré en 2012 par Yorbeau et analysé en 2017 par la méthode pyroanalyse avec tamisage métallique.

Les positions des forages sont montrées sur les sections longitudinales ci-jointes (figures 1 et 2). Deux foreuses ont été actives depuis le début du programme puis réduites à une seule au début du mois d'avril dû aux conditions humides du printemps. En plus des intervalles minéralisés cités dans les tableaux ci-dessus, les longitudinales montrent également les forages récents contenant des teneurs plus basses et les points de percée des trous faits précédemment par Yorbeau. Fait à souligner, les nouveaux forages à Lac Gamble ont délimité un couloir aurifère à haute teneur ayant une continuité verticale apparente de plus de 200 m (Figure 2). Des forages sont présentement en cours pour en délimiter l'extension latérale.

Gérald Riverin, le président de la Compagnie a déclaré : "Nous sommes très heureux de la progression des travaux à la propriété Rouyn ainsi que du programme d'exploration établi par Kinross en coopération avec le personnel de Yorbeau. Le programme en cours a généralement confirmé l'extension du système minéralisé en profondeur, et nous anticipons d'autres résultats encourageants à notre projet Rouyn."

Les travaux de Yorbeau sont sous la supervision de Gérald Riverin, PhD, P. Géo. Il agit en tant que personne qualifiée (tel que défini par NI-43-101) et a révisé et approuvé le contenu de ce communiqué de presse.

La planification du programme de forage, l'assurance et le contrôle de qualité ainsi que l'interprétation des résultats sont sous le contrôle de Kinross et du personnel qualifié de Yorbeau, ceci incluant un strict programme de QA/QC en accord avec les règles NI-43-101 et les meilleures pratiques de l'industrie. Les carottes de forage sont examinées et décrites puis fendues en deux parties dont l'une est ensachée et envoyée au Laboratoire ALS à Val D'Or, Québec. Tout au long du projet, un protocole QA/QC est suivi, incluant l'insertion pour chaque forage d'échantillons de matériel stérile, de standards et de duplicata. Tous les échantillons sont analysés par pyro-analyse avec finition par absorption atomique utilisant un aliquot de 50 grammes de matériel pulvérisé. Les analyses excédant 3 g/t Au sont reprises par pyro-analyse avec finition gravimétrique. Les échantillons contenant de l'or visible sont traités selon un protocole impliquant le broyage fin de tout l'échantillon, suivi par pyro-analyse avec tamisage métallique sur un échantillon pulvérisé de un kilogramme de matériel.

À propos des Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, ont des infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources. Yorbeau et Kinross ont récemment signé une convention d'option qui prévoit l'octroi à Kinross d'une option permettant d'acquérir une participation de 100% dans la propriété Rouyn de la Société (voir les communiqués de presse datés des 25 octobre 2016 et 14 décembre 2016). En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle contient des ressources minérales importantes (voir communiqué de presse daté du 30 mars 2017).

Énoncés prospectifs : À l'exception des données historiques, toutes déclarations faites dans le présent communiqué en ce qui concerne, mais sans s'y limiter, les nouveaux projets, les acquisitions, les plans futurs et les objectifs sont des énoncés prospectifs qui peuvent contenir certains éléments impliquant des risques et des incertitudes. Rien ne saurait garantir que de tels énoncés s'avéreront exacts. Les événements et résultats réels pourraient grandement différer des prévisions et attentes exprimées par la société.

