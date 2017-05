Yorbeau recoupe des sulfures massifs de hautes teneurs sur son projet caribou

- 2.5 mètres à 2.9% cuivre, 6.9% zinc et 44.4 g/t argent - 0.8 mètres à 6.6% cuivre, 9.7% zinc and 63.4 g/t argent

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 30 mai 2017) - Les Ressources Yorbeau Inc. (TSX:YRB.A) (la « Société » ou « Yorbeau ») est heureuse de rapporter les récents résultats du forage au diamant effectué à son projet Caribou au Québec qu'elle détient à 100 %. Lors de cette campagne, 5 forages ont été effectués pour un total de 3 477m. Les principaux objectifs étaient de tester des anomalies géophysiques localisées à 300m à l'ouest du dépôt Caribou et de combler un espace non foré à l'intérieur de l'enveloppe de sulfures massifs Caribou. Ce dernier représentait un espace de 280m situé entre les forages CAR-18 (0.9% Cu, 13.5% Zn, 0.6 g/t Au, 41 g/t Ag over 0.4m) et CAR-31 (0.4% Cu, 5.8% Zn. 0.3 g/t Au, 18 g/t Ag over 4.1m) lesquels ont été forés en 2010 et 2013 respectivement (voir figure 1). Deux forages ont été faits à l'intérieur de cet espace, soit le CAR-31W (recoupement par coin de déviation fait à partir du forage CAR-31) and CAR-30 (prolongement du CAR-30 foré en 2013). Ces derniers ont tous deux intersecté des sulfures massifs.

Les résultats d'analyses sont les suivants:

Trou de forage CAR-31W (moyennes pondérées)

De

(m) À

(m) Longueur (m) Cu

% Zn

% Au

g/t Ag

g/t Remarques 756.1 757.1 1.0 1.6 9.9 0.4 37.1 Sulfures massifs 757.1 758.6 1.5 3.9 4.9 0.6 49.5 Tuf minéralisé 756.1 758.6 2.5 2.9 6.9 0.5 44.4 Moyenne pondérée

À la profondeur où la minéralisation a été intersectée dans le forage CAR-31W, l'angle du forage était de 53 degrés et l'épaisseur horizontale de la zone minéralisée représente environ 60% de la longueur de carotte.

Trou de forage CAR-30E

De

(m) À

(m) Longueur

(m) Cu

% Zn

% Au

g/t Ag

g/t Remarques 788.3 789.1 0.8 6.6 9.7 0.3 63.4 Sulfures massifs

À la profondeur où la minéralisation a été recoupée dans le forage CAR-30E, l'angle du forage était de 48 degrés et l'épaisseur horizontale de la zone minéralisée représente environ 70% de la longueur de carotte. Les trois forages qui ont été faits afin de tester les anomalies à l'ouest du dépôt Caribou (CAR-34, CAR-34W et CAR-35) ont intersecté de la pyrrhotine sans résultats significatifs.

Le projet Caribou est situé dans le nord-ouest du Québec à environ 95 km au NE de la ville de La Sarre et est accessible par des routes publiques et forestières menant à l'ancienne mine Estrades. Le programme de forage en cours est localisé le long de l'extension ouest de la mine Estrades où l'exploration effectuée par Cogitore a mené à la découverte en février 2009 d'un nouveau gîte de sulfures massifs. Dix forages ont déjà intersecté une mince lentille (feuillet) de sulfures massifs mais de haute teneur; la moyenne pondérée de ces dix forages a donné jusqu'à présent des teneurs de 2,8 % Cu, 6,9 % Zn, 1,1 g/t Au et 52,6 g/t Ag sur une longueur de 1,8 mètres. La direction de Yorbeau est toujours encouragée par les hautes teneurs interceptées à l'intérieur de l'enveloppe de sulfures massifs de Caribou qui demeure toujours ouvert en profondeur (figure 1).

Toutes les carottes de sondage concernées dans ce communiqué de presse ont été décrites et marquées pour analyse aux installations sécurisées de la Compagnie à La Sarre, Québec. Les carottes pour analyse ont été coupées en deux parties. Les moitiés dédiées aux analyses ont été envoyées dans des sacs d'échantillonnage avec les standards, les duplicatas et replicatas. La moitié restante est conservée pour référence ultérieure. Les échantillons ont été envoyés au laboratoire Techni-Lab S.G.B de Ste-Germaine.

Le travail a été effectué par les employés de Yorbeau sous la supervision de M. Sylvain Lépine, géo., M.Sc. M. Lépine est la personne qualifiée (tel que défini par le NI 43-101) et a révisé et approuvé le contenu de ce communiqué.

À propos des Ressources Yorbeau Inc.

La propriété Rouyn détenue à 100 % par la Société contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, ont des infrastructures souterraines substantielles et ont fait l'objet de rapports techniques conformes au Règlement 43-101, lesquels comprennent des estimations de ressources. Yorbeau et un membre du groupe de Kinross Gold Corporation ont signé une convention d'option afin de poursuivre l'exploitation de la propriété Rouyn (voir le communiqué de presse daté du 25 octobre 2016). En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent la propriété Scott Lake, laquelle est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse daté du 30 mars 2017).

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Énoncés prospectifs : À l'exception des données historiques, toutes les déclarations faites dans le présent communiqué en ce qui concerne notamment les nouveaux projets, les acquisitions, les plans futurs et les objectifs sont des énoncés prospectifs qui font intervenir des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer nettement des attentes exprimées par la Société.

Une carte est disponible à l'adresse suivante : http://file.marketwire.com/release/Figure1_0530.pdf