Z-Wave Alliance fait une démonstration de son ensemble pour installateur certifié Z-Wave destiné aux installateurs internationaux lors de l'ISE 2017

Le pavillon Z-Wave présentera les derniers appareils de domotique à destination des professionnels et développés par les entreprises membres, ainsi que le nouvel ensemble d'installation pour les projets Z-Wave

AMSTERDAM, PAYS-BAS--(Marketwired - 7 février 2017) - ISE 2017 - Stand 9-D160 -- Z-Wave Alliance, une association mondiale de membres dédiée à la promotion du populaire Z-Wave, le protocole sans fil pour l'habitat intelligent, animera le pavillon Z-Wave lors de l'ISE 2017. L'Alliance fera également une démonstration d'un tout nouvel ensemble d'installation destiné à rendre encore plus facile l'installation et la vérification d'un réseau domotique Z-Wave maillé pour la communauté des installateurs professionnels.

Le pavillon Z-Wave présentera des produits et services pour l'habitat intelligent destinés à la communauté des intégrateurs lors de l'ISE 2017. Les membres mis à l'honneur dans le pavillon incluent :

Aeon Labs

CBCC Domotique SAS

Goap (avec la marque Qubino)

Leedarson Lighting Co., Ltd.

Neeo

Sprue Safety Products

Vision-Elec. Technology Co., Ltd.

Vitrum (ThinkSimple)

Le pavillon Z-Wave accueillera également le mur d'interopérabilité Z-Wave, une présentation des derniers appareils pour l'habitat intelligent Z-Wave, notamment les lumières, les capteurs, les thermostats ainsi que les hubs. Le pavillon proposera également une démonstration du nouvel ensemble conçu par l'Alliance afin d'aider les intégrateurs, les vendeurs ainsi que les prestataires de services à installer des réseaux maillés Z-Wave au sein des projets de contrôle de l'habitat.

" L'ISE est un salon incroyable pour rencontrer nos réseaux d'installateurs en Europe et présenter les derniers produits de l'écosystème Z-Wave. Nous sommes également ravis de faire une démonstration de l'ensemble pour installateur certifié. Nous voulons que les réseaux Z-Wave soient non seulement faciles à installer, mais également faciles à entretenir et à réparer ", a déclaré Mitchell Klein, directeur exécutif de Z-Wave Alliance.

Les réseaux Z-Wave de par leur nature sont faciles à mettre en place, mais ils nécessitent parfois plusieurs tentatives afin de les installer de manière qualitative et fiable. Les professionnels de la technologie ont besoin d'outils robustes afin de retirer toute conjecture de leurs projets, et Z-Wave Alliance a justement créé ces outils pour toutes les installations domotiques Z-Wave. L'ensemble pour installateur certifié Z-Wave, présenté pour la première fois lors du CEDIA EXPO en 2016, est un appareil de maintenance et de diagnostic qui fournit des informations aussi bien textuelles que graphiques, sur la santé et la stabilité de votre réseau Z-Wave. Cet appareil mesure les signaux sans fil RF de Z-Wave, permettant une assistance immédiate en cas de problèmes de compatibilité ou de configuration se produisant lors de l'installation ou de la mise à niveau.

L'ensemble pour installateur certifié Z-Wave comprend :

Un serveur Web embarqué qui permet à l'ensemble d'être placé au sein du réseau Z-Wave du client et connecté à l'aide d'un navigateur Internet par Wi-Fi.

Une fonctionnalité Z-Wave Network Sniffer (ZNiffer) : elle affiche les informations relatives aux transmissions Z-Wave émises autour de la zone où l'outil est placé.

Analyseur de spectre : affichera des informations de base relatives à la bande de fréquence Z-Wave.

Assistance linguistique et utilisation globale, connexion Wi-Fi et Ethernet via des ports USB pour le développement de futures fonctionnalités.

Tous les nouveaux intégrateurs membres recevront gratuitement l'ensemble pour installateur certifié Z-Wave avec leur adhésion payante. Toutes les mises à jour logicielles et améliorations seront disponibles gratuitement tant que le membre demeure en règle. Des ensembles supplémentaires seront disponibles à la vente pour les membres de l'Alliance.

L'ensemble pour installateur certifié Z-Wave sera disponible au cours du 1er trimestre 2017.

Pour plus d'informations sur Z-Wave Alliance, veuillez consulter le site http://z-wavealliance.org. Pour connaitre l'actualite de Z-Wave à l'ISE 2017, suivez Z-Wave Alliance sur Facebook, Twitter et LinkedIn, avec #ISE2017.

À propos de Z-Wave

Z-Wave ® est une norme ITU ouverte (G.9959) reconnue au niveau international. Il s'agit actuellement de la première technologie de domotique sans fil sur le marché, avec plus de 1 700 produits interopérables certifiés dans le monde. Représentée par Z-Wave Alliance et prise en charge par plus de 450 entreprises dans le monde, la norme est un important facilitateur de solutions domestiques intelligentes pour la sûreté et la sécurité, l'énergie, l'hôtellerie, le bureau et des applications commerciales légères.

Z-Wave ® est une marque déposée de Sigma Designs (NASDAQ : SIGM) et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

À propos de Z-Wave Alliance

Créé en janvier 2005, Z-Wave Alliance est un consortium d'entreprises de pointe dans le domaine des technologies domestiques, dédié à la consolidation de Z-Wave en tant que norme pour les produits de domotique sans fil. Les principaux membres comprennent : ADT, FAKRO, FIBARO, Ingersoll Rand Nexia Intelligence, Jasco Products, Leedarson, LG Uplus, Nortek Security & Control, SmartThings et Sigma Designs. Les membres de l'Alliance dominent le marché de la domotique, proposant des produits et des systèmes de pointe qui améliorent le confort, la commodité, les économies d'énergie et la sécurité.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Loi sur les Titres de Placement de 1933 et de l'article 21E de la Loi sur les Échanges de Titres de Placement de 1934, y compris des déclarations sur les avantages de l'adhésion à Z-Wave Alliance et l'utilisation de Z-Wave dans les offres de produits, notamment dans l'interopérabilité et les fonctionnalités de sécurité des dispositifs Z-Wave. Les résultats réels peuvent varier de manière substantielle en raison d'un certain nombre de facteurs incluant, entre autres, l'acceptation par le consommateur et le client de Z-Wave Alliance, et de la technologie Z-Wave dans les régions concernées, la capacité de Z-Wave Alliance à rivaliser avec des alliances semblables dans son secteur et de la technologie Z-Wave à rivaliser avec d'autres technologies ou produits connexes sur le marché, le cas échéant, de même que d'autres risques régulièrement exposés dans nos rapports à destination de la Securities and Exchange Commission, y compris les rapports établis sur le formulaire 10-Q. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles, qui sont uniquement valables à la date indiquée dans le présent communiqué de presse. Nous déclinons toute obligation de communiquer publiquement ou de divulguer de toute autre façon le résultat de toute révision desdits énoncés prospectifs pouvant être effectuée en raison d'événements ou de circonstances intervenant après la date du présent communiqué de presse ou pour tenir compte d'événements inattendus.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/2/7/11G129570/Images/Installler_tool-fae95bf7532a8dd4ac321dd0557cc588.jpg