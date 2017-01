Z-Wave Alliance souhaite la bienvenue à LEEDARSON, géant de l'éclairage, dans son Conseil d'administration

Z-Wave Alliance annonce la venue du fabricant mondial de produits d'éclairage connectés LEEDARSON en qualité de Membre Principal

FREMONT, CA--(Marketwired - 25 janvier 2017) - Z-Wave Alliance, un consortium ouvert composé de grandes entreprises mondiales déployant la norme de domotique Z-Wave, a annoncé que le leader de l'éclairage, LEEDARSON, est désormais Membre principal de l'alliance et le 10ème membre du Conseil d'administration de l'Alliance. L'entreprise rejoint les membres du Conseil d'administration leaders du secteur ADT, FAKRO, Ingersoll-Rand, Jasco Products, LG Uplus, Nortek Security & Control, SmartThings et Sigma Designs.

LEEDARSON est l'un des plus grands fournisseurs de solutions d'éclairage, de sécurité et de contrôle intelligent de l'éclairage, de systèmes de détection et de communication et est spécialisé dans les technologies intelligentes et écoénergétiques. LEEDARSON est une entreprise aujourd'hui très respectée dans les secteurs de la domotique et de l'Internet des objets qui propose des solutions conçues pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles et intégrera désormais l'interopérabilité Z-Wave dans ses futures gammes de produits.

" LEEDARSON est fière de se joindre au conseil d'administration de Z-Wave Alliance ", a déclaré Michael Bailey Smith, responsable du développement commercial chez LEEDARSON. " En tant que première société chinoise à devenir membre du Conseil d'administration, et en tant que leader mondial des fabricants ODM de produits IdO, nous sommes impatients de fournir notre expertise et notre savoir-faire afin d'aider Z-Wave à assoir et développer une position de leader mondial dans l'industrie des périphériques connectés. "

L'Alliance compte désormais plus de 450 membres dans le monde entier et 1700 dispositifs domotiques et IdO certifiés. À ce jour, 70 millions de produits IdO Z-Wave ont été commercialisés, représentant une valeur de 3,28 milliards de dollars par an. Z-Wave continue d'être un chef de file dans le domaine de la domotique avec l'un des plus grands écosystèmes connectés du marché.

" Nous sommes ravis d'accueillir LEEDARSON au sein du Conseil d'administration de Z-Wave Alliance ", a déclaré Mitchell Klein, directeur exécutif. " LEEDARSON est l'un des plus grands fabricants de solutions d'éclairage au monde – son expertise en matière d'IdO sur les marchés résidentiels et commerciaux va constituer un ajout précieux au Conseil d'administration de l'Alliance. "

Pour plus d'informations sur Z-Wave Alliance, veuillez consulter le site http://z-wavealliance.org. Pour recevoir des actualités de Z-Wave, suivez Z-Wave Alliance sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

Pour plus d'informations sur LEEDARSON, veuillez consulter le site http://www.leedarson.com/.

À propos de Z-Wave

Z-Wave ® est une norme ITU ouverte (G.9959) reconnue au niveau international. Il s'agit actuellement de la première technologie de domotique sans fil sur le marché, avec plus de 1 700 produits interopérables certifiés dans le monde. Représentée par Z-Wave Alliance et prise en charge par plus de 450 entreprises à travers le monde, la norme est un important facilitateur de solutions domestiques intelligentes pour la sécurité, l'énergie, l'hôtellerie, le bureau et des applications commerciales légères.

Z-Wave ® est une marque déposée de Sigma Designs ( NASDAQ : SIGM) et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

À propos de Z-Wave Alliance

Créé en janvier 2005, Z-Wave Alliance est un consortium d'entreprises de pointe dans le domaine des technologies domestiques, dédié à la consolidation de Z-Wave en tant que norme pour les produits de domotique sans fil. Les principaux membres comprennent : ADT, FAKRO, FIBARO, Ingersoll Rand Nexia Intelligence, Jasco Products, LEEDARSON, LG Uplus, Nortek Security & Control, SmartThings et Sigma Designs. Les membres de l'Alliance dominent le marché de la domotique, proposant des produits et des systèmes de pointe qui améliorent le confort, la commodité, les économies d'énergie et la sécurité.

À propos de LEEDARSON

LEEDARSON est le leader mondial de la fabrication de produits IdO. L'entreprise excelle dans la fabrication de produits d'éclairage intelligents connectés, passerelles, passerelles multiprotocole, capteurs, contrôleurs et accessoires, applications et Cloud. LEEDARSON est le meilleur de sa catégorie et travaille en étroite collaboration avec les plus grandes marques de l'IdO, en leur fournissant la qualité produit exigée par leurs consommateurs. Notre objectif est de maximiser la pénétration sur le marché des lampes et luminaires IdO afin de développer un écosystème IdO global LEEDARSON – enfin une solution globale pour la domotique, les espaces commerciaux intelligents et l'éclairage industriel intelligent.

Une équipe centrale qui possède toute l'expérience et l'expertise nécessaires dans notre secteur, une équipe R&D qui les poussent à toujours être à la pointe de la technologie et de l'innovation, une équipe Intelligent Design innovante qui s'engage à fournir aux clients une conception produit de la plus haute qualité qui soit, une chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement pouvant répondre rapidement aux exigences des clients et effectuer des livraisons rapides, une base de production à grande échelle dotée d'installations entièrement automatisées et un système strict de contrôle de la qualité – voilà ce qui permet à LEEDARSON d'assurer que ses clients obtiennent toujours les produits de la meilleure qualité qui soit.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Loi sur les Titres de Placement de 1933 et de l'article 21E de la Loi sur les Échanges de Titres de Placement de 1934, y compris des déclarations sur les avantages de l'adhésion à Z-Wave Alliance et l'utilisation de Z-Wave dans les offres de produits, notamment dans l'interopérabilité et les fonctionnalités de sécurité des dispositifs Z-Wave. Les résultats réels peuvent varier de manière substantielle en raison d'un certain nombre de facteurs incluant, entre autres, l'acceptation par le consommateur et le client de Z-Wave Alliance, et de la technologie Z-Wave dans les régions concernées, la capacité de Z-Wave Alliance à rivaliser avec des alliances semblables dans son secteur et de la technologie Z-Wave à rivaliser avec d'autres technologies ou produits connexes sur le marché, le cas échéant, de même que d'autres risques régulièrement exposés dans nos rapports à destination de la Securities and Exchange Commission, y compris les rapports établis sur le formulaire 10-Q. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont uniquement valables à la date indiquée dans le présent communiqué de presse. Nous déclinons toute obligation de communiquer publiquement ou de divulguer de toute autre façon le résultat de toute révision desdits énoncés prospectifs pouvant être effectuée en raison d'événements ou de circonstances intervenant après la date du présent communiqué de presse ou pour tenir compte d'événements inattendus.