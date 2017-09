ZoomMed annonce un retard dans le dépôt de ses états financiers annuels

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 sept. 2017) - ZoomMed Inc. (TSX CROISSANCE:ZMD) (la "Société" ou "ZoomMed") annonce qu'elle ne sera pas en mesure, malgré ses efforts, de déposer aujourd'hui ses états financiers annuels audités, le rapport de gestion connexe et les attestations du chef de la direction et du chef des finances s'y rapportant pour l'exercice terminé le 31 mai 2017 (collectivement, les « états financiers annuels de 2017 ») dans les délais impartis pour le dépôt de ces documents en vertu du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue et conformément au Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs.

La direction de ZoomMed ainsi que le conseil d'administration désirent procéder dès que possible afin de rencontrer les obligations de ZoomMed en ce qui concerne la publication et le dépôt des états financiers annuels audités de 2017.

